México 'no va por muy buen camino' contra la corrupción: SNA

La funcionaria, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, licenciada en Sociología y maestra en Ciencia Política por la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que ‘el problema es que’ la corrupción se ha potenciado a nivel ‘nacional: es un esquema muy complicado y hay que ver cómo será la operación’. Estoy muy entusiasmada de este proceso, el cual fue liderado por organizaciones de la sociedad civil, en un esquema en que la participación ciudadana es una novedad e innovación organizacional. Acompañaremos, aconsejaremos y participaremos de una manera clara y estructurada, haciendo posible que la voz de la sociedad en su conjunto esté” presente.

La ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) 1996-2003, así como la Comisionada Presidenta del IFAI 2009-2013, anotó que la lucha contra la corrupción será de manera ‘interna y externa, y haremos que las instituciones funcionen. Nosotros no vamos a perseguir a los corruptos, tampoco seremos los encargados de sancionarlos’. Seremos los catalizadores del trabajen en materia de justicia administrativa, de diferentes dependencias. No perseguimos: ayudamos con políticas públicas para asegurar que se combata la corrupción y que haya prevención de la misma, para que se aplique en los distintos quehaceres de los procesos. No somos una instancia de control”.

Sin embargo, abundó en que ‘vigilaremos que las instituciones de Gobierno tengan buenos procedimientos para que el manejo de sus labores sea eficaz y puntual; nosotros aportaremos el conocimiento técnico y de vigilancia, de manera permanentes. Una de las atribuciones de este Comité es llamar y hacer visible las malas prácticas’.

Además de impulsar e incentivar a las áreas competentes en el sistema. Si un ciudadano tiene una denuncia, la puede presentar a través de la Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, y nosotros aseguraremos que haya los cauces necesarios para que se presente estas denuncias. Garantizaremos el canal para que actúe la sociedad civil”.



