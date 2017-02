México ofrece respeto, pero exige lo mismo a cambio: Peña Nieto Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Asegura que en negociaciones con EU o cualquier país, su mayor compromiso es defender la soberanía nacional; convocará a todos los sectores para preparar el diálogo con el país vecino Quiero dejar muy en claro ante ustedes y que no haya duda, es para el Presidente de la República, para mí, es un privilegio, no sólo porque me lo mándate la constitución sino en absoluta convicción defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses de todo México, en ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición".

Tras recordar que, a partir de ayer, México inició un proceso de consulta interna de tres meses para definir el rumbo de la negociación del TLCAN, Peña Nieto señaló que nuestro país siempre se ha distinguido ante el mundo por actuar bajo "formas correctas dentro del ámbito diplomático" siempre en amplio respeto a los otros países y al mismo tiempo exigiendo respeto para con nosotros. En cualquier acuerdo, en cualquier tratado, en cualquier negociación, con Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo, el Presidente de la República estará invariablemente en la defensa de la soberanía de México y los intereses de los mexicanos", externó.

México se ha distinguido siempre por actuar en formas correctas, con amplio respeto a los otros países, y al mismo tiempo exigiendo respeto para con nosotros, no tengan duda”, enfatizó.

En su discurso, reiteró que México seguirá impulsando una economía abiertafrente al mundo al diversificar su comercio y hoy con la mira puesta en Europa y otros mercados que se abren como Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Hoy México dobla su apuesta, México seguirá creyendo en la apertura, en el libre comercio como un pilar que depare desarrollo y prosperidad para los mexicanos", afirmó.

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ante productores agropecuarios, el Presidente Enrique Peña Nietoadvirtió que durante las próximas negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se mantendrá firme frente a Estados Unidos y Canadá en defensa de la soberanía y los intereses de México.

