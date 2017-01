#Video México ofrece y exige respeto: Peña Nieto responde a Trump Redacción

Enrique Peña Nieto, presidente de la República, reiteró que México no va a pagar el muro. (Cortesía) Enrique Peña Nieto respondió a las acciones de Donald Trump y reiteró que México no pagará ningún muro, del mismo modo exigió respeto para los connacionales.



En un mensaje ofrecido a medios, el mandatario resaltó que ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales.



Asimismo, asumió plenamente la responsabilidad de defender los intereses de México y los mexicanos.



En su mensaje, Peña Nieto destacó que los 50 consulados de México en los EU se convertirán en autenticas defensorias de los derechos migrantes. "Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil para apoyar y respaldar a los connacionales".



"Lamento y repruebo la decisión de EU de continuar la construccion de un muro, que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide".



"Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil para apoyar y respaldar a los connacionales". "Lamento y repruebo la decisión de EU de continuar la construccion de un muro, que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide". "Lo he dicho una y otra vez, México, no construirá ningún muro". "Asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos", exterño Peña Nieto.



