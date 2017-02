México podría frenar políticas migratorias con EU: Domínguez Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Esto, luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), John Kelly, presentara un memorándum para agilizar las deportaciones de centroamericanos a México.



Domínguez afirmó en entrevista con Pascal Beltrán del Río que esa postura para dejar de colaborar en temas migratorios con EU es una de las maneras que tiene el gobierno mexicano.



Además, destacó los trabajos de México para reducir los flujos de migrantescentroamericanos que se dirigen al país del norte. Encontramos que en 2015 las autoridades migratorias de EU notaron una baja en la detención de migrantes y fue porque quienes no aparecieron en EU estaban detenidos por el gobierno mexicano”, aseguró.

Indicó que en 2014 la migración centroamericana aumentó y como también lo hicieron los casos de niños no acompañados, por lo que ambas naciones han trabajado para reducir estos números.

"La migración centroamericana aumentó en 2014. Estas personas deben cruzar México para llegar a EU. También hubo un incremento de niños no acompañados, por lo que ambos gobiernos trabajan en conjunto para generar políticas y así reducir el flujo centroamericano”, dijo.

En 2016 el gobierno estadunidense deportó a 222 mil personas que no eran mexicanas.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- México tiene la posibilidad de frenar la colaboración en temas migratorios si continúa la escalada de medidas de Estados Unidos (EU) para agilizar las deportaciones de mexicanos y centroamericanos, aseguró el Consultor del Instituto de Política Migratoria estadunidense, Rodrigo Domínguez.Esto, luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), John Kelly, presentara un memorándum para agilizar las deportaciones de centroamericanos a México.Domínguez afirmó en entrevista con Pascal Beltrán del Río que esa postura para dejar de colaborar en temas migratorios con EU es una de las maneras que tiene el gobierno mexicano.Además, destacó los trabajos de México para reducir los flujos de migrantescentroamericanos que se dirigen al país del norte.Indicó que en 2014 la migración centroamericana aumentó y como también lo hicieron los casos de niños no acompañados, por lo que ambas naciones han trabajado para reducir estos números.En 2016 el gobierno estadunidense deportó a 222 mil personas que no eran mexicanas. Agregar a favoritos méxico

políticas migratorias

estados unidos

donald trump