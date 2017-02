México podrían traer gasolina de Europa de no llegar a un acuerdo con EU Excélsior

Para Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial(PTI), está es una situación que no preocupa, pues en el vecino país hay mucho interés en que se mantenga el flujo de esos petrolíferos hacia México.

Si nosotros no recibimos parte de esas gasolinas y demás, pues lo que puede pasar es que las importaremos de otro lado. Hace un tiempo estábamos importando de Europa, o de otros lugares, el mercado es totalmente internacional y básicamente los costos de logística, una vez que cargas en barco, las distancias no son tan relevantes.”

Entrevistado en el marco de su participación en el foro Energy México 2017insistió en que obstruir ese mercado no le conviene a Estados Unidos ni a México, pues en el caso de los comercializadores estadunidenses tendrían que buscar otros mercados para su producto.



Ante la caída histórica en la producción de gasolinas al cierre de 2016, el directivo dijo que la empresa estará invirtiendo más de 20 mil millones de pesosdurante este año para el mantenimiento de las refinerías.



Con ello se espera un aumento gradual de la elaboración de petrolíferos y el procesamiento de crudo, que al cierre de este año alcanzará un millón 200 mil barriles por día.



Sobre esto coincidió el director de Pemex, José Antonio González Anaya, quien dijo que se está buscando una recuperación en el proceso de crudo y producción de petrolíferos en las refinerías, la cual en septiembre y diciembre fue la más baja de los últimos años, para poder disminuir de manera gradual los volúmenes de importación. CONTRATOS Durante el segundo semestre del año, el gobierno federal espera concretar “por lo menos” 11 nuevos contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de los 41 que estarán siendo ofertados en las rondas 2.1, 2.2 y 2.3, informó por su parte el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.



20 MIL MILLONES de pesos se invertirán este año para mantener las refinerías



Aseguró que hasta ahora los procesos licitatorioshan permitido otorgar 39 contratos para el desarrollo de campos petroleros, tanto en tierra como en aguas someras y profundas, a un total de 48 empresas nacionales e internacionales.



Mencionó que con estas acciones se han comprometido 48 mil 771 millones de dólares en inversión, que serán ejercidos en los siguientes años.



Sin embargo, para las tres fases de licitación de Ronda dos, que se llevarán a cabo entre junio y julio, el titular de la Sener prevé que se concreten “por lo menos” 50 contratos, de los cuales 11 serían de las tres fases lanzadas de ronda dos, equivalente a 26.8 por ciento del total, informó el funcionario.



gasolina

estados unidos

méxico