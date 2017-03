México pondrá a prueba el paso perfecto de Costa Rica AP

Los mexicanos, que para este partido no contarán con los volantes Andrés Guardado y Jesús Corona, además de los delanteros Giovani Dos Santos e Hirving Lozano, vienen de vencer a Estados Unidos e igualar ante Panamá, en ambos casos como visitante, mientras que Costa Rica ganó sus dos primeros partidos y suma el ideal de seis puntos en la ronda final de la eliminatoria.



México y Panamá le siguen con cuatro unidades cada uno, Honduras acumula tres, y Trinidad y Tobago y Estados Unidos cierran en blanco.



Los tres mejores países avanzan directo a Rusia 2018 y el cuarto disputará un repechaje.



"Costa Rica ha crecido, sí. Pero que esté jugador por jugador a la altura nuestra no, con todo respeto no, y por la liga que es, no", dijo el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio a la cadena ESPN. "Tienen un gran equipo y muy bien dirigido, han acortado las distancias, pero en la liga y en el fútbol como tal, creo que el mexicano es el número uno de la CONCACAF".



Los resultados de la pasada eliminatoria parecen contradecir a Osorio. México se clasificó de última hora al vencer a Nueva Zelanda en un repechaje y en casa sólo ganó un partido del hexagonal, gracias a una espectacular chilena de Raúl Jiménez cuando expiraba el encuentro ante Panamá.



"Es una eliminatoria nueva, empezamos de cero en el Azteca y queremos comenzar con el pie derecho para dar un paso importante a lo que queremos, que es la clasificación", dijo Jiménez. "Sabemos que es un partido difícil, un rival que cuenta en estos momentos con seis puntos pero nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, saber que el partido tiene 90 minutos y salir a ganar".



Para mejorar el rendimiento de sus futbolistas que provienen de ligas europeas, los mexicanos abandonaron sus entrenamientos en los 2.250 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México y mudaron su sede a Cuernavaca, una ciudad localizada a unos 80 kilómetros al sur de la capital que está a 1.510 metros.



Hasta la última fecha FIFA, disputada en noviembre, la selección se concentraba en el Centro de Alto Rendimiento localizado en la capital.



"Lo analizamos y lo decidimos por sugerencia de los propios jugadores. Es comprobado que el efecto de la altura ocurre a las 72 horas y eso es lo que acontecía", dijo Osorio. "Creemos que con esta decisión el equipo va a estar mejor entrenado y preparado y vamos a imponer un ritmo que ojalá nos dé todas las posibilidades de ganar".



Costa Rica, que sacó un empate sin goles en su última visita a México en el hexagonal rumbo a Brasil 2014, es uno de dos equipos que han salido con el brazo en alto en partidos eliminatorios realizados en el estadio Azteca, que se fundó en 1966.



Los Ticos vencieron 2-1 a México el 16 de junio del 2001 en una escena que pasó a la historia como el 'Aztecazo'.



"Empezamos con seis puntos y ¿por qué no ir por nueve? Debemos derribar barreras, por lo que la mentalidad es ganar, no por lo que se dice del 'Aztecazo', eso fue historia, nosotros queremos hacer nuestra historia", afirmó el zaguero costarricense, Kendall Waston.



En la próxima fecha, México visitará a los trinitarios, mientras que Costa Rica viajará a Honduras.



"Evidentemente vamos paso a paso y estamos pensando en México, pero de reojo estamos también con Honduras, debido a que el tiempo es corto entre un partido y otro. Confiamos en la experiencia del cuerpo técnico y en su capacidad para preparar los dos partidos", dijo el volante Randall Azofeifa.



El partido es a las 19:50 horas (0150 GMT) en el estadio Azteca de la capital.



