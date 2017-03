México refrenda compromiso en defensa de connacionales en EU Excélsior

En un balance dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) las acciones se suman y complementan la intensa labor de asesoría jurídica y protección consular que la Embajada de México en Estados Unidos y en los 50 consulados mexicanos en ese país.



Se trata de recursos legales para promover y defender los derechos de nuestros connacionales, independientemente de su condición migratoria. La Cancillería rechazó las afirmaciones sobre una supuesta falta de acción del gobierno de México ante instancias internacionales para proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos en el vecino país.



Por ello, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruíz Cabañas, se reunió con el nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, a fin de reiterar las preocupaciones de México por las medidas contra los migrantes.



Desde que dichas medidas fueron dadas a conocer el pasado 25 de enero, funcionarios de alto nivel de la SRE, incluyendo al canciller Videgaray Caso y al embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, han sostenido reuniones con el secretario General de dicho organismo, Luis Almagro, y el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. En dichos encuentros han reiterado que la posible implementación de dichas medidas podría atentar contra los derechos y libertades fundamentales de nuestros connacionales, previstos no sólo en la legislación interna de Estados Unidos, sino también en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.



Como resultado de las gestiones realizadas por el gobierno mexicano, desde el pasado 1 de febrero, la CIDH expresó públicamente su preocupación por los efectos que la implementación de dichas medidas podría ocasionar en los derechos humanos de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense.



La Comisión Interamericana afirmó que “la implementación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la libertad decirculación, entre otros.”



En ese marco, la CIDH instó “a los Estados Unidos a dejar sin efectos las órdenes ejecutivas y a garantizar que cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”



En seguimiento a dichos pronunciamientos, la propia CIDH llevará a cabo una audiencia pública el 21 de marzo próximo, para escuchar las preocupaciones de la sociedad civil de la región con relación a las medidas dictadas por el gobierno de los Estados Unidos.



Con ese contexto, el Gobierno de México reiteró su compromiso para promover y proteger los derechos humanos de sus nacionales en el exterior, y de continuar trabajando estrechamente con la CIDH para identificar, alertar y en su caso documentar casos concretos de posibles violaciones a los derechos humanos que se deriven de dichas órdenes, o de su implementación. Ello, informó la Cancillería, a la luz de las facultades de la Comisión en materia de atención a casos individuales, medidas cautelares y, en general, para el monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región.



eu

sre

migrantes