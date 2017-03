México renegociará el TLCAN Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO/EXCÉLSIOR.- México no entrará con miedo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino que enfrentará este reto con mucha seguridad y confianza, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.Durante una conferencia en la Convención Bancaria, estimó que la negociación formal del tratado iniciará a finales de junio o principios de julio próximos, y que no será un proceso convencional, ni lineal, para lo cual el gobierno mexicano debe estar preparado. "México enfrenta este proceso con mucha seguridad. Tenemos que enfrentar el diálogo y la eventual negociación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, con mucha confianza en los procesos, con mucha seguridad, no vamos a entrar a una negociación con miedo", dijo en el puerto de Acapulco.Recordó que se cuenta con un gran equipo negociador, encabezado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

