México se levanta de la mesa si nos quieren hacer pagar el muro: SE

¿México se levantará de la mesa si nos quieren hacer pagar el muro? -Totalmente”, respondió el secretario en entrevista televisiva.

Previo a reunirse con representantes del gobierno estadunidense, Ildefonso Guajardo explicó que, así como lo dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto; ‘la soberanía nacional’ no estará sujeta a negociación. No estamos mancos, somos un país muy importante para el desarrollo continental y la región”, abundó sobre las fortalezas de México de cara al arranque de las negociaciones con el gobierno que encabeza el republicano Donald Trump.

Asimismo, reconoció que ante la búsqueda de un replanteamiento de las condiciones que suscriben México, Estados Unidos y Canadá a través del Tratado Libre de Comercio (TLC), deben de plantearse cuestiones bilaterales y trilaterales, ya que enfatizó que existen diferentes circunstancias en cada frontera.

Hay parte de esta integralidad en la negociación que no será trilateral. Canadá tiene otros problemas, ellos tendrán otro tema muy diferente en su frontera del que tendremos nosotros”, expuso.

Guajardo indicó que, debe de haber mayor certidumbre en la antesala de las negociaciones para el acuerdo del TLC, toda vez que, existen tiempos para cada paso del mecanismo de revisión. Empieza a pasar algo muy importante, es un equipo que llega a darse cuenta del marco en el que se desenvuelve. La negociación para el TLC, define tiempos y movimientos, no puedes llegar y decir, mira aquí está”, abundó.



