México, segundo lugar en ciberdelincuencia: especialistas Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Durante un foro de seguridad, especialistas en el tema, consideraron que el país, poco a poco se ha acostumbrado a la inseguridad que diariamente se registra en las 32 entidades federativas.



En el panel, Sigrid Arzt Colunga, doctora en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, dijo que el país carece de leyes y estrategias para evitar este tipo de prácticas delictivas, provocando que en tan sólo un año se acumularan alrededor 45 millones víctimas de la ciberdelincuencia. "Microsfot México, señaló que a nuestro país le está costando entre 3 a 5 mil millones de dólares ante la falta de una política de ciberseguridad. Cuáles son las principales amenazas: el fraude, cibercriminal, hackeo, fishing, ransomware”, comentó.

Agregó que: "Tan solo en un año hay más de 45 millones de víctimas y han sido sujetos de algún tipo de ciberataque. México es el segundo país después de Brasil, de ser afectado por el cibercrimen, y a nivel mundial ocupamos el deshonroso lugar de estar entre los primeros 10.” "Acabamos de tener el segundo peor enero desde 1997, y en términos absolutos es el mayor total jamás alcanzado desde que se lleva la cuenta en las instituciones públicas, y además no es un problema focalizado”, explicó Alejandro Hope, consultor en seguridad.

Durante la presentación de la “Expo Seguridad Industrial”, Hope refirió que, en comparación al mes de diciembre del año pasado, se presentó un incremento en 26 entidades. Entre ellas:



Baja California, 685 por ciento

Colima, 180 por ciento

Hidalgo, 123 por ciento

Veracruz casi 100 por ciento



María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que el país tiene “un grave problema interno por el problema de corrupción, de impunidad y falta de seguridad, y a eso la aumentamos las políticas proteccionistas de nuestro vecino del norte, y simplemente pareciera que no es una alerta roja para México”.



En el mismo foro, Eduardo Guerrero, consultor en temas de seguridad, dijo: "Hay un fracaso claro y rotundo de lo que hemos hecho en materia policial en los últimos años, a pesar de que hubo dinero, no pudimos hacer gran cosa en el tema policial, por lo que debe haber un replanteamiento del enfoque, debe haber una aprobación de las reformas constitucionales en el ando mixto”.



elpais@imagenzac.com.mx México enfrenta un problema de seguridad, por los ciberdelitos, homicidios, extorsiones, secuestros violaciones y robo de autos, delitos que se han incrementado en los últimos años por la corrupción y la impunidad.Durante un foro de seguridad, especialistas en el tema, consideraron que el país, poco a poco se ha acostumbrado a la inseguridad que diariamente se registra en las 32 entidades federativas.En el panel, Sigrid Arzt Colunga, doctora en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, dijo que el país carece de leyes y estrategias para evitar este tipo de prácticas delictivas, provocando que en tan sólo un año se acumularan alrededor 45 millones víctimas de la ciberdelincuencia.Agregó que:Durante la presentación de la “Expo Seguridad Industrial”, Hope refirió que, en comparación al mes de diciembre del año pasado, se presentó un incremento en 26 entidades. Entre ellas:Baja California, 685 por cientoColima, 180 por cientoHidalgo, 123 por cientoVeracruz casi 100 por cientoMaría Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que el país tiene “un grave problema interno por el problema de corrupción, de impunidad y falta de seguridad, y a eso la aumentamos las políticas proteccionistas de nuestro vecino del norte, y simplemente pareciera que no es una alerta roja para México”.En el mismo foro, Eduardo Guerrero, consultor en temas de seguridad, dijo: Agregar a favoritos ciberdelincuencia

delito

internet

cifras