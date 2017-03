México simplifica el ingreso de dreamers; Peña Nieto promulga ley de educación Excélsior

“Desde Palacio Nacional, quiero reiterarles a nuestros connacionales, en Estados Unidos, que no están solos. Seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos a nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad”, comprometió.



En presencia de los líderes del Senado, Pablo Escudero Morales y la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, así como el presidente de la Conago, Graco Ramírez Abreu y titulares de organismos educativos, el Jefe del Ejecutivo defendió el papel de los llamados dreamers mexicanos.



“Se trata de personas valiosas para nuestra Nación, se trata de connacionales. Son mujeres y hombres que han demostrado su espíritu incansable de superación; su compromiso permanente con sus seres queridos y sus comunidades y, sobre todo, su gran amor a México.



“Como sociedad y como país, tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos; de tratarlos con afecto, respeto y dignidad; de asegurarles eficacia gubernamental, para que puedan lograr una pronta incorporación a la actividad que deseen llevar a cabo en nuestro país”, resaltó.



El mandatario explicó que la actualización de la Ley General de Educación Pública hará más sencillo el proceso de revalidación de estudios, “quitando trabas y barreras burocráticas”.



Se eliminarán requisitos que hacían los trámites engorrosos, como era la apostilla, las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, “evitando la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos para los estudiantes y sus familias”, dijo.



Adicionalmente, se simplificará la revalidación de profesiones reguladas, tal es el caso de la carrera de Derecho, mientras que las profesiones no reguladas podrán revalidarse de forma casi automática.



La reforma, que fue enviada por el Ejecutivo como iniciativa preferente el 1 de febrero y aprobada el pasado 13 de marzo, facilita el ingreso de los estudiantes al sistema educativo nacional.



“El objetivo es asegurar la movilidad en todo el país, de los alumnos que deseen seguir estudiando desde el preescolar hasta la universidad.



“En suma, a partir de estos dos principios básicos: plena solidaridad y absoluta confianza, respaldaremos a los mexicanos que regresen del extranjero”, aseveró.



Durante el evento, el presidente Peña Nieto instruyó al titular de la SEP, Aurelio Nuño, a implementar seis acciones inmediatas para hacer operativa esta reforma.



En primer lugar, el INEA deberá fortalecer sus acciones en las plazas comunitarias ubicadas en México y en Estados Unidos para que sus beneficiarios completen la educación primaria y secundaria. Cabe señalar que el 90 por ciento de quienes son deportados son adultos.



En conjunto con Gobernación, la SEP tendrá que instalar módulos en los 11 puntos de repatriación de la frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para difundir la oferta educativa en el país; además, se implementará un programa especial para los niños y jóvenes que vuelven y que no dominan el idioma español, así como aprovechar a aquellos cuyos conocimientos de inglés les permita la enseñanza de ese idioma en el sistema educativo.



De igual manera, se tendrá que impulsar un programa especial para la capacitación y certificación de competencias laborales en beneficio de los migrantes que retornan y se emitirán a la brevedad los lineamientos requeridos para hacer operativa la reforma legal.



“Con estas acciones enviamos un mensaje de unidad, certidumbre y confianza a los mexicanos en el exterior”, subrayó.



NATALICIO JUÁREZ



Previo a la promulgación, ahí mismo en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez.



En el busto del Benemérito de las Américas, colocó una ofrenda floral y montó una guardia de honor, acompañado de los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación.



Más tarde, haría referencia al legado juarista.



“Hoy, el mejor homenaje que podemos rendirle es seguir trabajando juntos, unidos, para consolidar a México como un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades. Un país de bienestar y progreso para todos”.



