México, sin presupuesto económico para dreamers

“Es correcto lo que dicen tanto el rector de la Universidad como el director del Poli, si nosotros tuviéramos que enfrentar hoy un incremento en la demanda de matrícula del tamaño del 100 por ciento de los dreamers que están fuera, no tendríamos posibilidad presupuestal de acomodarla”.



Sin embargo, aclaró que la deportación de dreamers no es un objetivo central de la política migratoria de Estados Unidos, y que, en caso de que se dé, no será inmediata ni masiva, sino gradual, de modo que, en este supuesto si hay margen de maniobra para dar acomodo a esas personas en el sistema educativo nacional.



MÉXICO/AP.-El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció que México no tiene capacidad presupuestaria para dar acomodo en el sistema educativo nacional al cien por ciento de los dreamers que podrían ser deportados de Estados Unidos."Es correcto lo que dicen tanto el rector de la Universidad como el director del Poli, si nosotros tuviéramos que enfrentar hoy un incremento en la demanda de matrícula del tamaño del 100 por ciento de los dreamers que están fuera, no tendríamos posibilidad presupuestal de acomodarla".Sin embargo, aclaró que la deportación de dreamers no es un objetivo central de la política migratoria de Estados Unidos, y que, en caso de que se dé, no será inmediata ni masiva, sino gradual, de modo que, en este supuesto si hay margen de maniobra para dar acomodo a esas personas en el sistema educativo nacional.

