Mi delito... tener una aventura Ivonne Nava García

En esta historia un hombre engaña a su esposa, ella busca vengarse “pagando con la misma moneda” sin embargo, no se anticipa a las consecuencias.



Quiénes son ellos

Mi esposo tiene 42 años; yo, 38, y tenemos siete de casados. Tuvimos dos hijos. Yo sí tengo estudio, mi papá con mucho sacrificio me dio la secundaria con una carrera comercial de secretaria. Ahí en mi trabajo conocí a mi esposo. Él estudió contabilidad y en eso trabaja. Entre los dos sacamos una casita de Infonavit y con muchas limitaciones hemos juntado nuestras cositas. Dejé el trabajo porque tuvimos hijos. Poco a poco nos distanciábamos, porque él trabajaba muchas horas extras y yo estaba muy cansada con los hijos y todo lo que hay que hacer en la casa.



El inicio

Mi esposo empezó a estar muy raro. Casi no hablaba conmigo, estaba enojado todo el tiempo. Se quedaba viendo la televisión hasta muy tarde y a mí me ganaba el sueño. Yo empecé a sospechar que él tenía una relación con alguien más porque los viernes ya no llegaba a dormir a la casa y los sábados llegaba muy temprano a veces antes de las 6 de la mañana y con la misma ropa.



Intuición

Una de mujer sabe y no me equivoqué. Un viernes, uno de los niños estaba muy malito le dio apendicitis, y este hombre se tuvo que quedar con nosotros. En el Seguro Social yo lo veía mandar mensajes de su celular el cual no soltaba para nada, ni siquiera me lo prestaba para hacer una llamada o algo.



Bueno como a eso de las 12 le marcaron. A esa hora estaban operando a mi hijo. Yo lo vi ponerse muy nervioso y se quiso salir a hablar, pero me fui tras de él. Clarito lo escuche que dijo: “Entiéndeme, mi amor, están operando a mi hijo, te lo compensaré”; en eso se dio la vuelta para regresarse y me vio que estaba atrás de él. Solo le dije: “Me la vas a pagar”.



Coraje e irracionalidad

A mí solo me importaba en ese momento el niño, por eso ya no le dije nada. Él quería hablar de eso, pero yo no le dirigía la palabra. Ya no salía los viernes y andaba muy cambiado. Yo solo tenía algo en la cabeza y era desquitarme.



Antes, yo había tenido un novio que todavía me gustaba. Lo busqué. Solo quería pagarle con la misma moneda pero que él se enterara. Me empecé a mensajear con este chavo y nos veíamos a escondidas un ratillo de vez en cuando.



No había pasado nada entre nosotros. Un día que me quedé de ver con él a propósito me arregle mucho le dije a mi marido que iría al café con mis amigas y dejé “olvidado” el celular. Estaba segura que lo revisaría. Y sí: cayó.



Casi tragedia

Me quedé de ver atrás de la escuela que está para llegar a La Bufa. Ahí nos poníamos a platicar y no nos molestaba nadie.



Yo no sabía que mi esposo tenía una pistola. Cuando lo vi llegar iba desencajado de la cara. Nunca lo había visto así, se veía furioso; me dijo: “¡Bájate, perra”. Yo estaba muy asustada porque le vi el arma.



Se fue contra mi amigo y le dijo una sarta de groserías apuntándole con la pistola. Yo me metí para que no le fuera a disparar y quise quitarle la pistola. No sé bien como estuvieron las cosas, pero mi esposo y mi amigo se agarraron a golpes. Yo les gritaba que se calmaran. Le decía a mi esposo que solo éramos amigos, pero él no me hacía caso, solo me decía: “¡Cállate, perra!”.



Tentativa de homicidio

¡Le disparó!, quería darle en la cabeza. Las cosas se pusieron muy feas, yo no sé cómo tuvo el valor para dispararle. Mi esposo le pegó en la cara y mi amigo se cayó en la banqueta, estando ahí le disparó. Yo le gritaba que no lo matara, pero eso lo enojó más. Solo disparó, yo vi clarito como le reventó el ojo y como le brotaba la sangre.



No le tocaba porque dicen los doctores que la bala pegó en el hueso del ojo y eso la desvió. Si no estaría muerto por mi culpa.



Yo solo quería darle celos, que sintiera la misma rabia que yo por haberme engañado. Nunca recuperaremos el matrimonio; de hecho, nos estamos divorciando.



Yo siempre cargaré en la conciencia que mi amigo solo tenga un ojo. Me siento muy mal muy culpable, pero ya no puedo regresar el tiempo.



Él

Cada quien cuenta a su manera como le fue en la feria. Todo empezó porque mi mujer no quería cumplirme como esposa.



Me la pasaba buscándola, pero es muy feo para uno de hombre dormir con la mujer que ama y que no le hagan caso. Como si estuviera con una almohada más.



Me sentía solo y me sentía despreciado como hombre. Conocí a esta otra mujer en el trabajo, desde que llegó me gustó y yo a ella.



Al principio solo platicábamos y me sentía muy bien, nos reíamos de todo y ella era muy cariñosa conmigo. Estaba muy bien con ella, pero no quería perder a mi familia, sobre todo a mis hijos.



Ella lo engañó antes

Se me hacía muy rara su conducta para conmigo, así que empecé a espiarla, veía que se salía en las tardes y dejaba a mis hijos con su mamá. Cuando llegaba del trabajo, ella olía mucho a perfume y no quería estar conmigo.



Un día mi hijo me dijo que habían ido con un muchacho a los helados y ahí empecé a sospechar más.



Cuando encontré su celular, no solo vi que se vería con él: me encontré muchas fotos de ellos en situaciones muy vergonzosas.



Por las fechas de las fotos, supe que ya tenía más de un año de engañarme.



El arma era del otro

Cuando llegué al lugar en donde se quedaron de ver. Se estaban besando. Corrí y le dije que se bajara del carro. Se bajó, pero atrás de ella el tipo con el que estaba. Nos hicimos de palabras y a ella la jalaba para llevármela de ahí. Quería enfrentarla sin que estuviera el otro. De ahí nos hicimos de golpes. Ella me gritaba que lo dejara y eso me hacía sentir más coraje.



Le pegué, lo tumbé y ya me iba de ahí. En eso se levantó y de su chamarra sacó una pistola. Se me acercó insultándome, yo no me movía porque no sabía si realmente me iba a disparar. Cuando se acercó más, trate de quitarle el arma y forcejeamos. Quería quitársela para que no se fuera a mayores.



No sé cómo pasó, pero el arma se disparó. Fue solo un rozón que le dio en un ojo.



No me fui de ahí, yo mismo le llamé a la ambulancia, esta mujer estaba como loca, gritaba y lloraba. Las gentes de esa colonia salieron a ver qué pasaba. También llegó la policía y a mí me detuvieron. Me obligaron a pagar los gastos médicos y más cosas.



No sé si gané o perdí, pero lo que más me duele es que ella no me deja ver a mis hijos.



Infidelidad

Una de las peores traiciones hacia la pareja, o por parte de ella, es la infidelidad.



Generalmente pensamos que la persona infiel es la única culpable.



Sin embargo, la infidelidad es el resultado de la crisis de una pareja, pues quien es infiel lo hace porque busca en otra persona cuestiones sexuales, emocionales o intelectuales que su pareja no le da.



La infidelidad no sucede espontáneamente: siempre hay motivos que la provocan.



La lista de razones es interminable, pero los sexólogos, especialistas en terapia de pareja coinciden, en que en todas se intenta satisfacer las carencias del matrimonio.





