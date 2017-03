Mi gobierno es administrador no fiscalizador: Pepe Haro Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Aseguró que su gobierno no se trata de un ente fiscalizador sino administrador, por lo que tiene el compromiso de trabajar con transparencia y responsabilidad.



El alcalde afirmó que se trata de una disparidad en los presupuestos de egresos e ingresos del recurso económico que se ejerció durante 2016.



Consideró que en dicho año se aplicó una mala administración y en consecuencia, hay recursos que ahora son señalados.



El primer edil dijo que se omitió un proceso básico de la administración que es no gastar más de lo que se tiene y ahora se viven las consecuencias.



A fin de no tener conflictos como este, a inicio del año se hizo un compromiso de empatar el presupuesto de egresos y de ingresos por lo que se trabajó por días en la propuesta.



Haro de la Torre dijo que no le corresponde ser fiscalizador y si la ASE determina alguna medida que debe reforzarse para resolver estas observaciones se cumplirán a la brevedad.



Cumple su palabra

En una reunión con los padres de familia de la escuela Spencer Nye Cook de la colonia Las Aves aseguró que trabajará en la instalación de la red de energía eléctrica de Las Aves, proyecto en el que se invertirán 3 millones 306 mil 315.06 pesos.y mientras los trabajos del proyecto se concluyen, serán beneficiados con dos plantas solares.



Además pretende apoyar al plantel con la instalación de una cancha de usos múltiples.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- El presidente municipal José Haro de la Torre expresó que el desfase que se presentó en el ejercicio de la administración anterior durante 2016 y que se estima en más de 200 millones de pesos, fue señalado en su momento, durante el proceso de entrega-recepción.Aseguró que su gobierno no se trata de un ente fiscalizador sino administrador, por lo que tiene el compromiso de trabajar con transparencia y responsabilidad.El alcalde afirmó que se trata de una disparidad en los presupuestos de egresos e ingresos del recurso económico que se ejerció durante 2016.Consideró que en dicho año se aplicó una mala administración y en consecuencia, hay recursos que ahora son señalados.El primer edil dijo que se omitió un proceso básico de la administración que es no gastar más de lo que se tiene y ahora se viven las consecuencias.A fin de no tener conflictos como este, a inicio del año se hizo un compromiso de empatar el presupuesto de egresos y de ingresos por lo que se trabajó por días en la propuesta.Haro de la Torre dijo que no le corresponde ser fiscalizador y si la ASE determina alguna medida que debe reforzarse para resolver estas observaciones se cumplirán a la brevedad.En una reunión con los padres de familia de la escuela Spencer Nye Cook de la colonia Las Aves aseguró que trabajará en la instalación de la red de energía eléctrica de Las Aves, proyecto en el que se invertirán 3 millones 306 mil 315.06 pesos.y mientras los trabajos del proyecto se concluyen, serán beneficiados con dos plantas solares.Además pretende apoyar al plantel con la instalación de una cancha de usos múltiples. Agregar a favoritos josé haro de la torre

entrega-recepción

escuela primaria spencer nye cook

colonia las aves