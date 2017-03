​Mi recuperación va muy bien: Roberto Nurse Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Ma. del Refugio Gamboa ) Roberto Nurse Anguiano muestra una gran recuperación tras la compleja lesión que lo dejó fuera de toda actividad esta temporada con los Mineros en el Ascenso MX y aseguró que en menos de un mes iniciará su trabajo con el balón al tiempo de agradecer las muestras de apoyo por parte de la afición que lo extrañan encabezando el ataque zacatecano.

“Motivado con mi recuperación, la verdad va muy bien, la rehabilitación una forma paciente sin acelerar para que no exista algo malo o que se vuelva a romper el ligamento, cada día la rodilla se siente mejor y ya en los próximos días voy a empezar a trotar y ya en un mes comienzo a hacer trabajo de cancha con balón”,

Puntualizó el atacante de 33 años quien este miércoles estuvo junto al equipo en su entrenamiento para continuar con su rehabilitación ya que espera, enfatizó, regresar al nivel competitivo en el que se mostró hasta antes de su lesión.

“Yo estoy tranquilo desde que se dio la lesión siempre estuve positivo, he estado disfrutando el embarazo de mi esposa, disfrutando también el buen paso del equipo que eso es lo importante cuando uno forma parte del mismo”. “El equipo está bien, está metido, tenemos el mismo objetivo, eso no ha cambiado para nada y el equipo está funcionando bien”, opinó Nurse con respecto al actual subliderato del equipo. “El equipo está muy balanceado, tiene una competencia interna muy buena que eso obviamente nos pone en una muy buena situación en la que estamos segundos general y esperando cerrar de la mejor manera para entrar a la liguilla”.

Finalmente Roberto agradeció las muestras de apoyo por parte de la afición con su recuperación; “agradecer siempre el cariño (de la afición), la atención de estar siempre ahí al pendiente (…) ahorita que ya estamos cerca de regresar se agradece que la gente esté al pendiente, que se me extrañe, yo también extraño jugar para Mineros y esperemos sea lo antes posible”, concluyó el delantero.



