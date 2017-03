Michael Jackson quiso ser un 'X-Men' en el cine Excélsior

David Hayter, actor y guionista de X-Men (2000), dio a conocer algunas de las celebridades que postularon para obtener un papel en la primera película de los mutantes que estuvo a cargo de Bryan Singer.



Según contó a The Hollywood Reporter, todo ocurrió cuando "estaba escribiendo los personajes de cómics. Me convocaron al proyecto al mismo tiempo en que hacían el casting, así que tuve la suerte de estar ahí cuando apareció alguna gente como Terence Stamp para Xavier, además de Janet Jackson y Mariah Carey para Storm".



"Michael Jackson fue porque quería interpretar al Profesor X. Fue increíble. Shaq llegó. Viggo Mortensen también apareció. Realmente me gustó Viggo para Wolverine, pero no resultó cualquiera sea la razón".



"Angela Bassett fue nuestra primera opción para 'Storm', pero sus agentes querían más dinero del que teníamos en esa época. Lo mismo ocurrió con Rachael Leigh Cook para 'Rogue'", complementó Hayter.



El rol de Charles Xavier finalmente quedó en manos del actor británico Patrick Stewart, quien lo ha interpretado siete veces en el cine, hasta la más reciente película de Wolverine, Logan.



