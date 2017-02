Michoacán falla en transparencia; 14 estados cumplieron al 100% Excélsior

De acuerdo con el reporte que el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) entregó al Senado, sólo el Poder Ejecutivo de Michoacán cumplió con la presentación de la información, aunque no plenamente, pero el Legislativo, Judicial, los órganos Autónomos y el Sector Paraestatal no presentaron una sola cuenta de la forma en que gastaron el dinero recibido.



Las entidades federativas que cumplieron al ciento por ciento con la información relativa a la presentación de la Cuenta Pública 2015, tanto de los tres poderes, los órganos autónomos y el sector paraestatal, así como la información por dependencia, universo de entes públicos, información contable, presupuestaria, programática y anexos, fueron Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.



Hay doce entidades que tienen un grado de cumplimiento entre 90% y 99%: Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.



Existe también un grupo de cinco entidades que tienen entre 80% y 90% del cumplimiento, como son los casos de Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa y Veracruz.



Michoacán es la única que registró 26% de cumplimiento. El Ejecutivo federal entregó el 100% de la información por dependencia; omitió la información del universo de los entes públicos; cumplió con 78% de la información contable; 88% de la información presupuestal; 67% de la información programable; no incluyó anexos y el 73% de la valuación del tomo; ésa es la única información que cumplió la entidad.



Recomendaciones



Frente a estos resultados, el Conac recomienda continuar con el apoyo para la armonización contable en los estados y municipios, para la capacitación en materia contable, de información financiera y de sistemas.



De igual forma, impulsar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, para lograr avances en materia de armonización contable y revisar la compatibilidad de los ordenamientos actuales y de los que se discuten en el Congreso.



Las deficiencias en la entrega de información contable por programas se redujo para 2016, en sus reportes trimestrales, pues sólo 19 entidades cumplieron al ciento por ciento con los reportes.



Para 2016, el cumplimiento pleno se registró en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.



