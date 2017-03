Migrantes jalpenses se quejan por la poca atención de la administración municipal Rocío Ramírez

Imagen platicó al respecto con Rogelio González Viramontes, miembro del Club San Bernardo e integrante de la Federación de San Antonio, Texas, quien externó que en este y otros clubes de dicha ciudad estadounidense sienten que el gobierno municipal los usa. González Viramontes explicó que este club apoyará la rehabilitación de la carretera que lleva a San Bernardo y, por ello, la administración municipal, dirigida por Federico Robles Sandoval, se puso en contacto con ellos.



Sin embargo después él pidió ayuda varias veces a la Dirección de Desarrollo Económico para realizar un trámite en el portal de la Secretaría de Desarrollo Social y ningún funcionario municipal lo apoyó.



Abundó que en la anterior administración, encabezada por Édgar Viramontes Cárdenas, los clubes y federaciones de San Antonio lograron que se ejecutaran obras por 14 millones de pesos y que el entonces alcalde nunca los visitó, a pesar de que lo invitaron en varias ocasiones; sin embargo, se supo que repetidamente acompañó a la Federación de Fort Worth, Texas.



Agregó que en la administración del priísta Efraín Chávez sí los atendían aunque no pudieran concretar proyectos por no tener dinero para solventarlos, pero “mínimo la atención, el escucharnos, era algo que nos reconfortaba”.



Rogelio González finalizó al externar que para ellos, como migrantes integrados en clubes, es prioritario lograr que en el municipio haya trabajo; pero que también es justo que sean tomados en cuenta, se les apoye y ayude en lo que no saben hacer, y que no solo se les vea “como un móvil para bajar más recursos”.



