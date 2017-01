Miguel Ángel Barbosa pide investigar falsas quimioterapias en Veracruz Excélsior

“Sería una bestialidad, un asunto ya de animales al que hubiera llevado la administración estatal por parte del gobierno de Javier Duarte, yo espero que no sea cierto. Se me hace también una nota que puede estar tomada de inconsistencias, pero debe de comprobarse”, dijo.



Recientemente el gobernador Miguel Ángel Yunes aseguró que mediante pruebas de laboratorio, en la administración de su antecesor se inyectó prácticamente agua destilada a niños con cáncer en los institutos de salud, debido a desvíos de recursos e insuficiencia presupuestal.



Barbosa Huerta contestó hoy que es obvio que el gobernador Yunes siga culpando a Javier Duarte, en el sentido de “que debe de estar en el infierno, no en una prisión”, pero de ser cierto el fraude en el sector salud la responsabilidad va más allá de un solo funcionario.



“Hay que buscar consistencia en esto porque si estamos hablando de que se aplicó eso, estamos hablando de la responsabilidad de muchísima gente del sector salud allá en Veracruz, que puede involucrar no solamente al estado, sino a parte de la Federación”, dijo.



Sobre la fallida aprehensión hasta el momento de Javier Duarte, Barbosa Huerta dijo que ha faltado voluntad política del gobierno federal para su detención.



