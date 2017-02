Miguel Olmos domina en el Campeonato Baja Sur de off road Redacción

Off Road Car Cross Quaker State México al adjudicarse el podio completo en su participación en la Calafia Airlines Gran Prix en Rancho Pro Baja, dentro de la Clase 1 en la fecha inaugural del Campeonato Baja Sur.



El zacatecano Miguel Olmos actual campeón de la clase 10 y subcampeón de la clase reina del serial del centro del país, tomó la punta desde el inicio y jamás la soltó, demostrando con esto que pasan los años y Olmos esta como los buenos vinos, cabe resaltar que es la primer participación del Pentacascos de Plata en este serial.



En tanto que el tapatío Eduardo Guitrón demostró la gran calidad que tiene al volante y que los podios de la temporada 2016 no fueron obra de la casualidad al colocarse en el segundo puesto.



Por su parte el Demonio del Pacifico, Raúl Castilla, quien estrenó diseño de su auto, tuvo un problema con la barra estabilizadora, pero pudo sortear este problema y se subió al podio en el tercer escalón demostrando así el gran nivel que se tiene en el centro de la República Mexicana.



La carrera fue pactada a 10 vueltas, cabe hacer mención que el zacatecano se adjudicó la Clase 1, la Clase Libre y el overall con un tiempo de 10:26:17. También es importante recalcar que el piloto Carlos Castilla también acompañó el contingente teniendo participación en la clase 2, terminando con algunos problemas, Carlos prometió sorpresas en su temporada 2017 dentro de la clase 10.



Es así como Castilla, Olmos, Guitrón del Car Cross Quaker State México regresa a casa con buenas cuentas, su siguiente participación será de igual manera en el serial Baja Sur en la carrera denominada Tormenta del Desierto en San José del Cabo, segunda fecha puntuable de aquel importante serial, con esto dejaran todo listo para el 26 de Marzo en la fecha inaugural del 2017 en Culiacán Sinaloa en el renovado Car Cross Quaker State México.







