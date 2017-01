Miles de ‘Huevos Kinder’ bañan playa al norte de Alemania

De acuerdo a reportes de las autoridades, un barco perdió parte de su carga durante una tormenta el pasado 24 de diciembre, por lo que los huevitos de colores cayeron al mar hasta llegar a la playa.



Estos huevos de diferentes colores como azul, naranja, morado y amarillo, son conocidos como ‘huevos kinder’, ya que van rodeados de una capa de chocolate y al interior un juguete, aunque esta vez el chocolate no llegó hasta las playas.



Los habitantes del lugar y las autoridades han llamado a este suceso Pascua de Langeoog, mientras que la policía solicitó el apoyo de los ciudadanos para recoger los huevos de la playa y el mar para que no sean ingeridos por alguna especie marina o del área.



Varias personas acudieron al lugar para presenciar el colorido espectáculo y aprovechar para limpiar la playa recogiendo varios de estos huevitos, lo cual han compartido a través de sus redes sociales.

Zigtausende Ü-Eier wurden an den Strand von #Langeoog gespült. Vielen Dank an alle Helfer fürs aufsammeln. #Nordsee #meinniedersachsen #Beach #Insel #badezeit #kinderschokolade #sturmflut #sturm #überraschung #überraschungsei #surprise Un vídeo publicado por Kurverwaltung Langeoog (@insel_langeoog) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 10:39 PST



