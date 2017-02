Mineras y gobierno, de poder a poder Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alberto Bailleres, Peñoles, miden fuerzas con el gobierno de Alejandro Tello. Del lado oficial, los secretarios de Finanzas y Agua y Medio Ambiente están mu echados pa’lante. Si se amparan –advierte Jorge Miranda– deberán depositar una garantía líquida de 500 millones de pesos en las arcas del Ejecutivo. Si se niegan a pagar –sentencia Víctor Armas– las embargamos.



La ley a rajatabla

En ese escenario de poder a poder, Alejandro Tello no debe desentonar. Muchos de sus colaboradores opinan que el gobernador debe, sin que le tiemblen las corvas, aplicar la ley a quienes atenten contra la paz social, afecten a terceros e inciten a la violencia. Y advierten que ningún funcionario debe esconder la cabeza como topo. Y mucho menos el secretario de Seguridad Pública, Froylán Carlos.



Estrategia empresarial

Las empresas multinacionales, por su parte, tienen dos estrategias para enfrentarse al gobierno tellista. Una legal y otra sucia. En la primera contemplan dos etapas para impugnar los impuestos. Al publicarse la ley –ese plazo ya habría fenecido, pero los abogados empresariales afirman que tienen 15 días más–. Y cuando la ley cause efectos. Es decir, cuando se nieguen a pagar y la autoridad las requiera por la vía legal. Entonces argumentarán que la ley no es equitativa, ilegal y anticonstitucional.



Manipulan a mineros

La manera sucia ya la tienen en práctica. Peñoles “maició” a los dirigentes del sindicato minero que lidera Carlos Pavón. Así, trabajadores accedieron a hacer borlote, bloquear la carretera y maldecir al gobierno a cambio del día libre, una torta de salchicha, su chesco y 200 pesotes.



Suspenden inversión

Otra táctica de las empresas es la presión económica y social. Goldcorp –lo haría oficial ante Jim Carr, secretario de Recursos Naturales de Canadá, quien llega a México para intervenir en la disputa– suspendería su proyecto de lixiviación de la pirita en el que invertiría 420 millones de dólares en Peñasquito, en tres etapas: 40 en 2016 -se retrasó-, 170 en 2017 y 110 en 2018. El proyecto ofrecería mil nuevos empleos. O sea, la octava parte de la meta de Tello para este año.



Videos majaderos

Todo indica que Verónica de Luna será la nueva directora del Tecnológico de Jerez. Habíase dicho que el puesto era para Artemio Ultreras, centro delantero del alonsismo y tutor político del alcalde Fernando Uc. El anterior titular, Jesús Limones, entregó la dirección a de Luna con carácter de encargada. Según parece, la colección de videos que Artemio comparte en las redes sociales, algunos ordinarios más que atrevidos, hizo que perdiera el puesto.



Pobreza extrema

Chole Luévano debe estar revolcándose de risa. Judit Guerrero tiene que lidiar problemas y miserias que le correspondían a ella. Y soportar a una runfla de funcionarios apadrinados a los que, muy piripituches, no se les puede ni ver feo porque se ofenden. Antenoche el cabildo aprobó el presupuesto de egresos 2017 para el municipio. Judit y su gobierno dispondrán de 530 millones de pesos. De esa suma 370 millones –el 70%– serán para el salario de mil 500 burócratas –uno por cada 100 ciudadanos–. Ya descontadas las partidas intocables, le quedan a Judit, para transformar la capital e igualarla a Nueva YorK, París o Tokio, 18 millones de pesos.



Cincel y martillo

Una prioridad de Judit Guerrero es digitalizar los trámites del municipio. Y es que ahora están en la era cuaternaria. Poco les falta a los burócratas para escribir con cincel y martillo. El pago del predial tarda, cuando menos, cinco horas. Y que llegue la información a Finanzas, cuando menos, cinco días. Judit encargó a Joshuá Mendoza iniciar un programa de digitalización. El proyecto cuesta 50 millones. Para empezar el ayuntamiento tiene 3.



Rigor magisterial

Los problemas más serios de la presidenta de Zacatecas no son, empero, económicos. Se refieren al mal ambiente que priva en su equipo. Contra lo que muchos hubieran imaginado, el maestro Manuel Ibarra acumula las más de las quejas. Dícese en el ayuntamiento que el secretario de Gobierno es intolerante, iracundo y violento. Intenta aplicar esa vieja consigna magisterial: “La letra con sangre entra”.



De mala leche

Con mala leche, la oposición en el Congreso –lamenta Roy Barragán, pastor del Panal– acusa a las bancadas oficialistas de “agachonas”. El periodo extraordinario –aclara– no contempló las iniciativas para revisar el presupuesto de egresos 2017 y desaparecer las herramientas legislativas, porque las iniciativas no están dictaminadas. Y para un extraordinario es indispensable tener dictámenes. Roy anticipa que la semana próxima habrá un segundo extraordinario para discutir esos temas.





