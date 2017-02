Mineros, a la caza de Venados Jaime Mora

El equipo rojo es el mejor como visitante con tres de tres al igual que los Coras que marchan en la segunda posición. Por lo tanto la aspiración es que en la fecha ocho los Mineros sigan sumando de a tres y consigan el triunfo ante los Venados, quienes andan mal y de malas.



Pero, aquí aparece un pero; el futbol no tiene palabra de honor y cualquier sorpresa se puede presentar. Habrá que enfrentar a los de Marioni con el mayor de los respetos deportivos y jugar con la mayor responsabilidad posible en lo físico y en especial en lo emocional.



En este torneo hay un excelente equilibrio entre la defensiva y la ofensiva: once goles en portería ajena y apenas cuatro goles recibidos en siete encuentros. Aunque esos datos son eso; datos. Y lo importante será cuando dentro de la cancha se midan a los Venados que pudieran despertar frente a los rojos.



El partido correspondiente a la fecha ocho, se realizará hoy a partir de las ocho treinta de la noche en el estadio Carlos Iturralde.



Los Venados tienen un gran problema defensivo pues en apenas siete jornadas han recibido 21 anotaciones, lo que da un promedio de recibir tres goles por partido. Ese problema los Mineros lo deben de aprovechar e ir al ataque en todo momento pero sin descuidar la defensiva en la aspiración a un nuevo triunfo.



Pero mientras el balón se pone a rodar nuevamente, nosotros aquí seguimos…..Deportivamente.





