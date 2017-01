Mineros, a mantener el invicto ante Corrrecaminos Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: Shaggy Martínez indicó que el equipo se encuentra listo para enfrentar a Correcaminos. (Yair Villalpando ) La jornada 5 iniciará este viernes dentro del Clausura 2017 y el equipo de Mineros tiene en la mira continuar invicto cuando enfrente a los Correcaminos de Tamaulipas en punto de las 8 de la noche sobre el Estadio Francisco Villa.



El equipo dirigido por Ricardo Rayas llega al cotejo con 8 unidades producto de dos victorias y mismo número de empates, no obstante la afición está ávida de celebrar un triunfo en casa pues en los compromisos de local los partidos se han quedado en igualada.



De tal forma que para Shaggy Martínez, indicó que el equipo se encuentra listo para enfrentar a Correcaminos, escuadra que marcha en la posición 13 de la general con 4 unidades, situación que lo obligará a buscar el resultado en Zacatecas. “Trabajamos bien toda la semana, un trabajo muy intenso y queremos seguir obviamente invictos en casa”, estableció el popular Shaggy al tiempo de enfatizar que la defensiva será clave en el encuentro. “Será un partido difícil, hay que tener marca en ataque para evitar goles atrás, estamos mentalmente bien preparados”. "Agregó que se analizó bien al contrincante de quien preocupa su alineación con línea de cinco atrás, “tienen bastante juego interior, por bandas no tanto, pero te digo, se trabajó bien”, enfatizó el mediocampista. Por último enfatizó que si bien no los tiene tan preocupados el aún no ganar en el Francisco Villa sí será importante salir con el triunfo para que la afición se lleve un buen sabor de boca pero sobre todo, los respalde en lo que resta de la temporada y llene las gradas. “Llevamos dos empates acá, sabemos que la afición siempre exige lo mejor de nosotros, por ahí tenemos la deuda de que hemos empatado, si bien no se ha perdido tenemos esa deuda de ganar”, concluyó.



