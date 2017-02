Mineros busca salir de la racha negativa en Segunda División Yair Villalpando

Mineros de Zacatecas, Cristina Flores Iñiguez, confía plenamente que este viernes su escuadra revierta los malos resultados cuando enfrente al Atlas dentro de la jornada 5 de la Liga Premie de Ascenso de la Segunda División.



Los zacatecanos han iniciado con el pie izquierdo el torneo al cargar con cuatro derrotas de manera consecutiva, lo que sin lugar a duda ha preocupado al estratega de Mineros ya que al momento no han sumado puntos en lo que va del torneo, no obstante el desempeño de los jugadores sobre el terreno de juego es lo que rescata en esta temporada.



“Claro que estamos inconformes con los resultados, pero tranquilos porque la gente se da cuenta que el equipo juega bien”, estableció Flores Iñiguez de cara al duelo contra los Zorros. “Simplemente le gol no está cayendo, los equipo se encierran atrás, complicado a veces tratarlos de abrir.



De tal forma que el timonel de los zacatecanos puntualizó que será importante mantener a la plantilla positiva y con buen ánimo para salir del fondo de la tabla.



“Una derrota siempre te mata y más cuatro al hilo pero el equipo está bien, el equipo sabe que juega bien, se siente le quipo que juega bien, se trata de hacer todo lo posible para tratar de sacar los resultados y no se dan peor yo lo que les digo a los jugadores ´mientras trabajes y hagas las cosas que tengas que hacer está bien´”.



Los Mineros enfrentarán en calidad de visita este viernes en punto de las 11 de la mañana al Atlas en Zapopan, Jalisco. Los rojinegros marchan en la posición 7 de la tabla general con 6 unidades producto de una victoria y dos empates; Mineros llega en el peldaño 16 aún sin sumar puntos.



