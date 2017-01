Mineros caen ante Leones Negros en Segunda División Angel Eduardo Herrera

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Mineros cayó en casa este fin de semana 2-1 al enfrentar a Leones Negros sobre el césped del Estadio Francisco Villa en el cierre de la jornada dos de la Liga Premier de la Segunda División del futbol profesional de nuestro país e hilar su segundo descalabro en el torneo.



Con este resultado, el equipo dirigido por Cristian Flores se ha quedado en el fondo de la tabla ya que no ha tenido un buen arranque de torneo y enfila dos derrotas seguidas.



El equipo zacatecano alineó a varios jugadores del primer equipo, salió con toda la intención de lastimar a su rival y dominar el partido desde el primer tiempo. Sin embargo, los dirigidos por Víctor Rodríguez defendieron bien y se llevaron 3 puntos de oro a casa.



El partido se volcó un tanto accidentado con varias jugadas peligrosas que los visitantes cortaron con la famosa falta táctica y así evitar el gol de Mineros, los resultados se vieron favorables para los visitantes y al minuto 21 lograron batir la portería de Antonny Monreal y así adelantarse en el marcador hasta el descanso gracias a un tanto de Emanuel Ayala.



Los segundos 45 minutos siguieron su curso con la misma dinámica de juego: un Mineros ofensivo buscando el gol, mientras que los felinos se aguerrían en la defensa. El esquema cambió y al 89 de tiempo corrido Leones sentenció el partido con el 2-0 gracias a un tanto de Miguel Jacinto.



El equipo de Mineros vendería cara la derrota, a pesar de tener el marcador y el tiempo encima siguió atacando y ya en la recta final descontarían en el marcador para poner el 2-1 definitivo a través de los botines de Cristian López pero ya no fue suficiente y tuvieron su segundo descalabro del torneo.



Mineros enfrentará en condición de visitante a Cimarrones de Sonora este sábado 21 en el compromiso de la jornada 3 en donde la escuadra zacatecana buscará redimirse y encontrarse con la victoria para comenzar a sumar en este arranque de torneo.



