Mineros consigue su primer triunfo del torneo, vence a Sonora

Mineros de Zacatecas logró sumar sus primeros tres puntos en este inicio de campeonato tras vencer a domicilio 2-1 a Cimarrones de Sonora dentro de la jornada 2 del Ascenso MX.



El partido:

Ambos equipos salieron al campo un tanto desequilibrados y faltos de comunicación, puesto que los errores aparecieron en los pases y en jugadas aparentemente sencillas que no lograban conectar ambas escuadras.



El arquero Franco Torgnascioli volvió a mostrar un buen nivel de juego bajo los tres palos y en el minuto 26 en un achique logró detener a Oscar Villa quien se disponía a romper el silencio en el Héroe de Nacozari y poner de pie a la afición sonorense.



Ya cerca del final del primer tiempo, la defensa de Cimarrones cometió un error en la salida que fue aprovechado perfectamente por Víctor Lojero quien asistió a un inspirado Gustavo Ramírez que de un derechazo logró cimbrar las redes de los locales y marcar su primer gol del torneo.



El segundo tiempo fue un dominio absoluto por parte del equipo zacatecano que logró mantener el balón del lado del campo de Cimarrones que esperaban pacientemente los bombardeos de Mineros y aprovechar un contra ataque para igualar los cartones.



Al minuto 67, Mauro Laínez en una jugada por derecha se quitó a tres rivales para penetrar en el área y mandar una diagonal que remató Víctor Lojero pero el arquero Gabino Espinoza logró detener el disparo para dejar el balón en el área y que llegara Noé Maya con un potente derechazo marcar el 2-0.



Ya en el 89’ Cimarrones descontó el marcador para poner el 2-1 a través de los once pasos, luego del penal ambas escuadras calentaron los ánimos sobre la cancha y el árbitro tuvo que sacar un par de tarjetas para finalizar el partido.



Mineros suma al momento 4 puntos colocándose en los primeros lugares de la tabla y enfrentarán este viernes a las 8 de la noche en el Francisco Villa a Loros de Colima en la fecha 3 del Clausura donde la escuadra zacatecana buscará estrenarse frente a su afición con una victoria.



