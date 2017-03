​Mineros creará un equipo para la Liga Mexicana de Futbol para Amputados Yair Villalpando

El proyecto fue iniciado por distintos jugadores involucrados en este deporte a pesar de las adversidades que tienen debido a que nuestra entidad no es una modalidad que se ha desarrollado pero que tienen en el zacatecano Abelardo Rangel, integrante del equipo campeón de dicha liga nacional, los Tigres de la UANL, a su máximo exponente.



De tal forma que Flores Mercado indicó que desafortunadamente este año no se podrá competir en la Liga Mexicana de Amputados ya que da inició el próximo 9 de abril lo que hace imposible que se reúnan las condiciones adecuadas pero ya se estará trabajando en un proyecto integral en esta modalidad. “Desde que llegamos a Zacatecas el club Mineros ha sido muy incluyente, buscamos que en todo lo que podamos colaborar vamos a estar ahí presentes como es este caso de los amputados; ya vamos avanzados, no es solo una cuestión de que lo tengamos en proyecto sino de concretarlo”, indicó el directivo zacatecano.

Añadió que existen una serie de acciones que implementarán para llevar a cabo el proyecto. Por principio de cuentas es la de conformar el equipo con al menos 15 jugadores por lo que hizo extensa la invitación para que se involucren todos aquellos interesados.



Posteriormente la siguiente etapa será prepararlos por lo que el staff de las fuerzas básicas de la institución trabajará con ellos en la parte física y técnica, en la parte psicológica, nutricional y médica. Finalmente buscar competencias y fogueo con otros estados como Aguascalientes, Durango o Monterrey para que ya en abril de 2018 Mineros forme parte de Liga Nacional de Amputados.



