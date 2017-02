Mineros derrota a Zacatepec, mantiene el invicto y es líder en el Ascenso Yair Villalpando

Mineros de Zacatecas se agenció una importante victoria en calidad de visitante al imponerse con autoridad 3-1 al Zacatepec Siglo XXI dentro de la fecha 6 del Ascenso MX.



El cotejo, disputado en el Estadio Agustín Coruco Díaz, fue trabado durante los primeros 20 minutos de juego ya que ambas oncenas no cedían en su lucha por el medio campo, sin embargo los zacatecanos estuvieron más certeros de cara a la portería.



Mineros fue el encargado de abrir el marcador al minuto 28 gracias a un gran remate del defensa central Hugo Rodríguez, quien se estrenó con la playera roja luego de conectar un testarazo que se incrustó en el fondo de las redes para el 1-0.



Ya con la ventaja el cuadro de Ricardo Rayas se plantó bien sobre el terreno de juego y mostró lo letal que puede ser al contragolpe pues en una descolgada puso el 2-0 al minuto 39 luego de que Noé Maya condujera el balón por medio campo y filtrara un preciso pase a Gustavo Ramírez quien en el mano a mano definió raso ante la salida del cancerbero rival, Armando Navarrete, que nada pudo hacer.

Ya en la parte complementaria la dupla Juan Cuevas y Gustavo Ramírez volvió a lucir como en antaño y en una gran jugada por la banda derecha el Principito mandó un centro exacto para que el paraguayo rematara de cabeza y anotara su doblete de la tarde y pusiera el marcador 3-0 a favor de los visitantes al minuto 64 de tiempo corrido.

Zacatepec trató de acortar en el tanteador y logró su cometido al minuto 74 tras una desconcentración de la zaga Miguel Rebollo puso el 1-3 para los de la Selva Cañera. No hubo para más, Mineros defendió su ventaja y dominó el resto del encuentro. Con este resultado los zacatecanos llegaron a 14 unidades y son líderes tras el empate de Coras. El próximo martes reciben al Atlante sobre el Francisco Villa.





