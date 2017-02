Mineros empata 0-0 con Venados; mantiene el invicto Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El primer tiempo fue de pocas llegadas, el equipo de casa, comandado por Brunio Marioni, tuvo mayor posesión de balón, creó algunas oportunidades pero sin que estas llegaran a concretarse en la portería defendida por Franco Torgnascioli.



Ya en la parte complementaria aunque Venados mantuvo la pelota, las mejores acciones a la ofensiva las realizaron los zacatecanos.



Un desborde de Mauro Láinez por la banda izquierda en la que llegó a línea de fondo y centró para Luis Madrigal (quien entró de cambio), quien remató de cabeza para que el balón rozara el poste pero desafortunadamente no entrara.



Uno de los cambios importantes que utilizó en la alineación de este partido el estratega de Mineros, Ricardo Rayas, fue la incorporación de Jony Magallón en el once titular. Zacatecas regresará a la entidad para preparar su duelo del próximo martes correspondiente a la fecha 4 de la Copa MX ante el Puebla. Dentro de 7 días recibirá al Celaya dentro de la jornada 9 del Ascenso MX.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Venados se le indigestó más de la cuenta a los Mineros y los zacatecanos sacaron el empate 0-0 en calidad de visita sobre el Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán, dentro de la fecha 8 del Ascenso MX, resultado suficiente para mantener el liderato una semana más al llegar a 18 unidades.El primer tiempo fue de pocas llegadas, el equipo de casa, comandado por Brunio Marioni, tuvo mayor posesión de balón, creó algunas oportunidades pero sin que estas llegaran a concretarse en la portería defendida por Franco Torgnascioli.Ya en la parte complementaria aunque Venados mantuvo la pelota, las mejores acciones a la ofensiva las realizaron los zacatecanos.Un desborde de Mauro Láinez por la banda izquierda en la que llegó a línea de fondo y centró para Luis Madrigal (quien entró de cambio), quien remató de cabeza para que el balón rozara el poste pero desafortunadamente no entrara.Uno de los cambios importantes que utilizó en la alineación de este partido el estratega de Mineros, Ricardo Rayas, fue la incorporación de Jony Magallón en el once titular. Zacatecas regresará a la entidad para preparar su duelo del próximo martes correspondiente a la fecha 4 de la Copa MX ante el Puebla. Dentro de 7 días recibirá al Celaya dentro de la jornada 9 del Ascenso MX. Agregar a favoritos deportes

liga de ascenso

mineros de zacatecas

futbol mexicano

venados fc