Mineros enfrenta a los Alebrijes en la Fecha 4 del Ascenso MX

Compartir: Liga Compartir: (Archivo) Liga de Ascenso MX. Para hoy el equipo de los Mineros tiene su cuarto partido, ahora en calidad de visitante al enfrentar a los Alebrijes de Oaxaca.



Los sureños se ubican en la cuarta posición de la clasificación con 6 unidades, en tanto que los Mineros están en la sexta posición con y 5 puntos.



A simple vista, el duelo se muestra muy parejo, tomando en cuenta que los de Zacatecas se desempeñan al momento mejor como visitantes. Por lo tanto se debe de aspirar a un buen resultado. Obviamente los Alebrijes buscarán agradar a su afición y eso los convierte en un rival de mucho peligro.



El encuentro está programado para arrancar el día de hoy a las nueve de la noche, en la capital oaxaqueña, en las instalaciones del estadio del Instituto Tecnológico, lugar en donde los Alebrijes han conseguido un triunfo en su primer encuentro como local.



Ricardo Rayas externó que a pesar de haber tenido varios empates como local, no está preocupado por el paso del equipo. En efecto más que preocupado, debe de estar ocupado en fortalecer el sistema utilizado para no dejar ir puntos en el comienzo del torneo, pues al final marcan diferencia entre cerrar como local los encuentros importantes.



Al momento los seis refuerzos ya tuvieron acción con el equipo, solo resta que Carlos Velázquez tenga actividad en la portería zacatecana en el Clausura 2017.



En fin, el encuentro en Oaxaca luce muy parejo. Esperamos que los Mineros sumen un triunfo que den fortaleza para seguir en los primeros sitios.



Pero mientras el balón se pone a rodar nuevamente, nosotros aquí seguimos…..Deportivamente.



