Mineros firma convenio con el municipio de Pánfilo Natera

Compartir: Liga Compartir: La escuela iniciará con 50 integrantes. (Yair Villalpando ) ZACATECAS.- Con el objetivo de seguir promoviendo el futbol entre la niñez y juventud de nuestro estado el club Mineros de Zacatecas continúa con su proyecto de expansión e instalación de escuelas a lo largo de la entidad y ahora tocó el turno de Pánfilo Natera de recibir una filial del equipo que milita en el Ascenso MX.



Dicho convenio con entre Pánfilo Natera y Mineros fue firmado este lunes por parte de Juan Pablo Contreras López, presidente de dicho municipio, y por parte de Efraín Flores Mercado, vicepresidente deportivo del conjunto profesional, para la formación de una escuela que de inicio albergará a más de 50 niños de entre 9 y 15 años de edad.



Por una parte Flores Mercado señaló que ya están cerca de los 20 municipios en los que Mineros tienen una escuela filial, “estoy muy feliz, satisfecho con porque la respuesta que han tenido los municipios y la confianza que han tenido en Mineros realmente me llena de mucha alegría, eso se ve reflejado en que cada vez abrimos más escuelas”.



El directivo agregó que con las escuelas de iniciación deportiva se tendrán más niños y jóvenes preocupados más por ir a entrenar que en otro tipo de cosas.



“Pánfilo Natera también se está sumando a esta causa que es muy noble, muy buena, de tal forma que podamos llevar a los niños y jóvenes de dicho municipio una escuela de Mineros con lo que hacemos aquí en fuerzas básicas: filosofía, la metodología, los pilares que son muy importantes que son la parte deportiva pero que también lo son la parte académica”.



Por su parte el presidente de Pánfilo Natera, Juan Pablo Contreras López, dio a conocer que de entrada el proyecto contempla que la escuela inicie con 50 niños entre los 9 y 15 años de edad, no obstante, pueden acudir niños de menor y jóvenes de mayor edad, así como mujeres que quieran entrenar.



“La escuela estará ubicada en el polideportivo que está en la cabecera municipal, pero también tenemos la intención de extenderlo a una comunidad que también ya cuenta con una cancha que nos puede servir para integrar un grupo de la misma comunidad y comunidades cercanas y nosotros nos sentimos muy complacidos por la disposición de Incufidez”, enfatizó el edil municipal.



Cabe destacar que también acudieron al firma del convenio de colaboración Diana Ramos Salas y Víctor Delgado, síndico y responsable del departamento del deporte, respectivamente.



