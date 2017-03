Mineros golea al Atlas y avanza a octavos Yair Villalpando

ZACATECAS.- Mineros hizo valer su casa y en una noche inspirada golearon 3-0 al Atlas dentro de la última fecha regular de la Copa MX sobre el Estadio Francisco Villa. Victoria que le otorgó a los zacatecanos el boleto a octavos de final de la competencia donde enfrentará a los Rayados de Monterrey, el líder del certamen.



Los dirigidos por Ricardo Rayas tuvieron un partido redondo ante una afición entregada que realizó la mejor entrada de la temporada –incluyendo Copa y Torneo- y logró una importante victoria que lo ponen como el sembrado 16 de la competencia.



El primer tiempo fue movido y con oportunidades claras para los de casa, Noé Maya tuvo en sus pies la oportunidad de adelantar a los locales a través de un penal, sin embargo el jugador minero no pudo concretar y erró su disparo.



En la parte complementaria la primera anotación llegó por conducto de Christian López, un jugador que esta temporada fue relegado del primer equipo y que incluso estuvo con el de Segunda División, por lo que fue un regreso ansiado para el jugador que abrió el marcador 1-0 a favor de Zacatecas al minuto 52.



9 minutos más tarde un enchufado Julián Cardozo metió un trallazo fuera del área que se anidó en el fondo de las redes para el 2-0. La cereza del pastel la puso el propio Noé Maya quien se quitó la espinita de su fallo desde los once pasos en un gol confuso ya que tras anotar el bandera en primera instancia lo anuló para finalmente ser corregido por el central y poner el definitivo 3-0 a los 79 de tiempo corrido.



Ahora en la siguiente fase Mineros enfrentará a Rayados de Monterrey, equipo que demostró que a lo largo de la competencia fue el mejor. Por lo pronto Zacatecas se preparará con un grato sabor de boca de ganar ante su afición y jugando bien el duelo del Ascenso MX ante Tapachula.











