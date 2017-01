Mineros, listo para recibir a Puebla en la Liga MX Angel Eduardo Herrera

El partido se disputará a las 7 de la tarde sobre el estadio Francisco Villa. (Cortesía) Mineros de Zacatecas ahora se prepara para asumir su primer encuentro de Copa MX bajo la condición de local ante un equipo del máximo circuito del futbol mexicano.



El equipo de Mineros en la Liga de Ascenso sumó un punto el pasado viernes para colocarse en la sexta posición de la tabla con 5 puntos y manteniendo el invicto en el arranque del torneo. Mientras que Puebla sufrió una aparatosa derrota que los colocó en el fondo de la tabla de la Liga Bancomer.



Ante esta condición del equipo poblano, los jugadores de Mineros resaltan la importancia de agarrar desmotivado a un equipo que llega prácticamente goleado en su división y se mantienen positivos para este primer partido de Copa.



“Sin duda es factor que ellos vengan de perder en su división ya que emocionalmente vienen desequilibrados, nosotros contamos con los mejores jugadores de nuestra división y claro que podemos proponerles un buen partido y que mejor que sea en casa”, comentó Mauro Laínez.



Aunque Rayas no ha determinado aún un once inicial para este partido, antes de comenzar el campeonato en la Liga de Ascenso comentó que la dinámica de rotación sería un factor clave para solventar los dos campeonatos.



“Vamos a rotar la plantilla tal como lo hicimos en los dos torneos anteriores, tenemos un plantel bastante extenso con jugadores de mucha calidad y aunque nuestra prioridad es nuestra Liga también tenemos en mente calificar a la siguiente fase de la Copa”, añadió el técnico.



El partido inicia a las 7 de la tarde y este encuentro entre Mineros y Puebla será el banderazo inicial de esta cincuenteava edición de la Copa MX junto al partido de Toluca contra Celaya que se llevará a cabo a la misma hora.



