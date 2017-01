Mineros logra su primer triunfo en casa, vence a Correcaminos Yair Villalpando

En la apertura de la fecha 5 la división de ascenso el estadio Francisco Villa registró –de nueva cuenta- una regular entrada, pero la fiel afición que asistió pudo observar un partido que tuvo muchas emociones, en especial en el segundo tiempo.



Los primeros 45 minutos fueron trabados, ambos equipos basaron su juego en medio campo, no obstante el cuadro dirigido por Ricardo Rayas logró crear las oportunidades más claras. Sin embargo fue un error garrafal de la defensiva visitante lo que permitió a Mineros abrir el marcador.



Un pase de primera intención al delantero zacatecano Luis Madrigal hizo que Edgar Benítez, defensa de Correcaminos, tratara de despejar el balón del área chica y en su intento, con una barrida, marcara en su propia portería al minuto 35 para el 1-0 que a la postre sería definitivo.



Ya en la parte complementaria, con la necesidad del triunfo, el cuadro dirigido por José Ordiales se tiró con todo a la ofensiva en busca del triunfo, situación que propició que los tamaulipecos se descuidaran a la defensiva con los rápidos contragolpes que Mauro Laínez y Juan Cuevas realizaron en repetidas ocasiones.



El propio Mauro Lainez y Luis Madrigal estamparon la esférica en el poste, Juan Cuevas falló de cara al arco y a Luis Madrigal le fue anulado un gol de manera correcta para que Mineros lograra anotar en casa, no obstante rompió la racha de dos cotejos sin victoria en casa y sumó tres importantes puntos que ponen a Zacatecas con 11 puntos y líder momentáneo del Ascenso MX.



