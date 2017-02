​Mineros mantiene el liderato tras concluir la jornada 9 Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Mineros 0-0 con Celaya y concluida la jornada 9 del Ascenso MX el equipo zacatecano marcha como líder del campeonato con 19 unidades y mantiene el invicto dentro del Clausura 2017.



La plantilla dirigida por Ricardo Rayas tiene una ventaja de dos puntos sobre su más cercano perseguidor, la escuadra del Zacatepec, no obstante la diferencia con el equipo que se ubica en la octava plaza, el propio Celaya, es apenas de 5 unidades por lo que Mineros no puede relajarse y tiene que mantener el ritmo.



Zacatecas inicia este lunes una semana de mucha actividad toda vez que el próximo sábado visita a los Dorados el sábado 25 en punto de las 9 de la noche sobre el Estadio Banorte, un duelo que promete bastante con los campeones del Apertura 2016.



El Gran Pez se mantiene sexto de la tabla general con 15 unidades y en su casa tratará de sumar los tres puntos, sin embargo, esta temporada los zacatecanos se han caracterizado por ser un gran visitante al ganar 3 y empatar uno en sus cuatro compromisos.



Además Mineros es la mejor defensiva del torneo al apenas permitir 4 goles en la portería defendida por el cancerbero uruguayo Franco Torgnascioli, una de las grandes fortalezas del conjunto de cantera y plata que busca el anhelado ascenso.







