Mineros, por la hazaña ante Monterrey en la Copa MX Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Mineros de Zacatecas tratará de dar la sorpresa del certamen cuando enfrente de visita al Monterrey dentro de los octavos de final de la Copa MX sobre el Estadio BBVA Bancomer.



Los Rayados fueron el mejor equipo de la fase regular, aunado a una vasta plantilla que dirige el Turco Mohamed que pone a la Pandilla como uno de los candidatos más sólidos a pelear, por lo menos, por llegar a la final.



La Pandilla terminó la fase de grupos como el mejor equipo en todos los sentidos, fueron la mejor ofensiva con 13 tantos tres de los cuales fueron obra del argentino Rogelio Funes Mori, quien encabeza la lista de goleadores, además el equipo mantuvo la mejor defensiva al apenas permitir un gol en contra.



Por su parte los dirigidos por Ricardo Rayas accedieron por primera ocasión a cuartos de final dentro del certamen y aunque realizaron un buen desempeño durante la fase regular es claro que parte como víctimas en el duelo eliminatorio.



Sin embargo los zacatecanos podrían hacer historia en caso de dar la campanada en la Sultana del Norte debido a que la obligación del triunfo estará en las manos de los locales, factor que jugará a favor de los Mineros.



Ricardo Rayas echará mano del once que habitualmente juega en copa y que en su último cotejo de dicha competición dejó un gran sabor de boca al conseguir un triunfo contundente de 3-0 sobre los rojinegros del Atlas.



notasimagen@gmail.com David vs Goliat tendrá una nueva versión ahora dentro del futbol, pues este martes y sin nada que perder,tratará de dar la sorpresa del certamen cuando enfrente de visita al Monterrey dentro de los octavos de final de lasobre el Estadio BBVA Bancomer.Los Rayados fueron el mejor equipo de la fase regular, aunado a una vasta plantilla que dirige el Turco Mohamed que pone a la Pandilla como uno de los candidatos más sólidos a pelear, por lo menos, por llegar a la final.La Pandilla terminó la fase de grupos como el mejor equipo en todos los sentidos, fueron la mejor ofensiva con 13 tantos tres de los cuales fueron obra del argentino Rogelio Funes Mori, quien encabeza la lista de goleadores, además el equipo mantuvo la mejor defensiva al apenas permitir un gol en contra.Por su parte los dirigidos por Ricardo Rayas accedieron por primera ocasión a cuartos de final dentro del certamen y aunque realizaron un buen desempeño durante la fase regular es claro que parte como víctimas en el duelo eliminatorio.Sin embargo los zacatecanos podrían hacer historia en caso de dar la campanada en la Sultana del Norte debido a que la obligación del triunfo estará en las manos de los locales, factor que jugará a favor de los Mineros.Ricardo Rayas echará mano del once que habitualmente juega en copa y que en su último cotejo de dicha competición dejó un gran sabor de boca al conseguir un triunfo contundente de 3-0 sobre los rojinegros del Atlas. Agregar a favoritos deportes

copa mx

mineros de zcataceas

rayados del monterrey