Mineros prepara duelo ante los Cimarrones Angel Eduardo Herrera

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Mineros de Zacatecas entrenó la mañana de este sábado pensando su siguiente compromiso de media semana ante Cimarrones de Sonora en el partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2017.



Ante el empate que se suscitó este viernes en el estadio Francisco Villa frente a FC Juárez, técnicos y jugadores reaccionaron positivamente y comentaron que fue un partido interesante en el que se revelaron algunos detalles por parte del equipo.



“Fue un partido complicado, nos enfrentamos a un rival que vino a hacer su partido y no dejó oportunidad en ninguna de sus líneas al mantenerse cerrado, pero lo supimos aprovechar se detectaron algunos errores y ahora los vamos a trabajar” comentó Santiago Echeverría.



Ricardo Rayas, por su parte menciono que no hay nada de qué preocuparse y que el equipo trabajará estos días muy detalladamente para viajar a Sonora y conseguir un resultado positivo bajo la condición de visitante.



“Jugamos bien, debemos de detallar algunas cosas en la alineación pero el esquema deportivo ya está planteado, vamos a trabajar bajo esa misma línea y los jugadores deben entender su rol en el equipo, por lo tanto vamos a trabajar muy a detalle algunos aspectos para poder ir a proponer un buen partido ante Cimarrones y traer los tres puntos” finalizó.



El equipo seguirá entrenando estos días para viajar mañana lunes por la tarde a Sonora e iniciar su concentración para asumir el compromiso de la jornada 2 en el estadio Héroe de Nacozari el martes en punto de las 8:36 de la noche.



