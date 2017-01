Mineros prepara su duelo de la Copa MX ante el Atlas Yair Villalpando

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo) Mineros de Zacatecas tendrá doble sesión de entrenamientos de cara a su duelo de la Copa MX programado para mañana martes ante el Atlas sobre el Estadio Jalisco.



Ricardo Rayas, timonel de la escuadra zacatecana, aseguró que el equipo llegará motivado tras mantener la racha invicta y sumar su primera victoria como local en lo que al torneo del Ascenso MX se refiere.

“Era importante regalarnos un triunfo para nosotros y para la afición”, apuntó el estratega de la marea roja. “Siempre el ganar te permite trabajar con mayor tranquilidad”.



Agregó que el accionar en los últimos partidos lo ha dejado satisfecho, “lo importante es que el equipo genera, el equipo por lapsos grandes del partido juega bien, es el tercer partido del torneo que no recibimos gol y muchas cosas favorables”.



Ya en el plano de su siguiente compromiso en calidad de visitante ante los Atlas dentro de la fecha 3 del torneo de Copa MX el entrenador Ricardo Rayas enfatizó, tras el cotejo ante Correcaminos, que el buen ánimo reinará en la oncena de cantera y plata.



“Tenemos el partido de Copa el martes el equipo emocionalmente va allegar bien”.



Los zorros son el único equipo en el Grupo 4 que aún no suma en casa por lo que los dirigidos por el profesor José Cruz saldrán con todo en busca de la victoria ante su afición. Los poblanos comandan el sector con 4 unidades.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Este lunestendrá doble sesión de entrenamientos de cara a su duelo de la Copa MX programado para mañana martes ante elsobre elRicardo Rayas, timonel de la escuadra zacatecana, aseguró que el equipo llegará motivado tras mantener la racha invicta y sumar su primera victoria como local en lo que al torneo del Ascenso MX se refiere.“Era importante regalarnos un triunfo para nosotros y para la afición”, apuntó el estratega de la marea roja. “Siempre el ganar te permite trabajar con mayor tranquilidad”.Agregó que el accionar en los últimos partidos lo ha dejado satisfecho, “lo importante es que el equipo genera, el equipo por lapsos grandes del partido juega bien, es el tercer partido del torneo que no recibimos gol y muchas cosas favorables”.Ya en el plano de su siguiente compromiso en calidad de visitante ante los Atlas dentro de la fecha 3 del torneo de Copa MX el entrenador Ricardo Rayas enfatizó, tras el cotejo ante Correcaminos, que el buen ánimo reinará en la oncena de cantera y plata.“Tenemos el partido de Copa el martes el equipo emocionalmente va allegar bien”.Los zorros son el único equipo en el Grupo 4 que aún no suma en casa por lo que los dirigidos por el profesor José Cruz saldrán con todo en busca de la victoria ante su afición. Los poblanos comandan el sector con 4 unidades. Agregar a favoritos deportes

futbol mexicano

mineros de zacatecas

segunda división