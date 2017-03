Mineros queman lonas y playeras de Tello Gema Gallegos

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:





Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Además agregó que no cejarán en su intento por eliminar el Impuesto Ecológico.



También reprochó la poca intención del gobernador Alejandro Tello para resolver el impuesto ecológico, del que dijo se defenderán porque afecta directamente a los mineros.



Como símbolo de su enojo finalizaron la asamblea con la quema de lonas y playeras de la campaña del PRI.



Durante una asamblea en la que estuvieron presentes cientos de enardecidos mineros, el representante del gremio, manifestó su inconformidad ante la clase política que apoya el Impuesto Ecológico, tildó de saqueadores a Amalia García, Claudia Corichi, Arturo Romo, Víctor Armas y a Jorge Miranda, a quien dijo se le debería hacer una auditoría por el papel que desempeñó con Amalia García.



Consideró que “esa es la gente que quiere más dinero, tenemos que hacer cosas diferentes para hacernos escuchar y defender nuestras fuentes de trabajo”.



Calificó a los políticos como saqueadores y defendió a las compañías mineras diciendo que ellas traen inversión y trabajo, al contrario de aquellos que solo crean impuestos.



El líder minero manifestó su malestar por la aplicación del impuesto minero, del que dijo “ya se llenaron las manos”.



Pavón Campos retó a la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres a demostrar que le faltaron al respeto, cuando “eso no es cierto”.



Mientras que a Froylan Casas Cruz, secretario de Seguridad Pública le exigió que cuidara de la seguridad de Zacatecas y ya no los criticara diciendo que son un sindicato violento.



Aseguró que ellos no fueron responsables de los daños causados en la casa de gestión del Gobierno Estatal.



“La verdad compañeros, es que desde cuando empezó el problema del impuesto jamás se ha robado nada, nosotros no fuimos; sí, para ellos somos una clase baja, pero tenemos moral” dijo Pavón Campos.



ggallegos@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- “Nos arrepentimos de haber apoyado a las diputadas de los distritos de Fresnillo”, manifestó Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) El Frente.Además agregó que no cejarán en su intento por eliminar el Impuesto Ecológico.También reprochó la poca intención del gobernador Alejandro Tello para resolver el impuesto ecológico, del que dijo se defenderán porque afecta directamente a los mineros.Como símbolo de su enojo finalizaron la asamblea con la quema de lonas y playeras de la campaña del PRI.Durante una asamblea en la que estuvieron presentes cientos de enardecidos mineros, el representante del gremio, manifestó su inconformidad ante la clase política que apoya el Impuesto Ecológico, tildó de saqueadores a Amalia García, Claudia Corichi, Arturo Romo, Víctor Armas y a Jorge Miranda, a quien dijo se le debería hacer una auditoría por el papel que desempeñó con Amalia García.Consideró que “esa es la gente que quiere más dinero, tenemos que hacer cosas diferentes para hacernos escuchar y defender nuestras fuentes de trabajo”.Calificó a los políticos como saqueadores y defendió a las compañías mineras diciendo que ellas traen inversión y trabajo, al contrario de aquellos que solo crean impuestos.El líder minero manifestó su malestar por la aplicación del impuesto minero, del que dijo “ya se llenaron las manos”.Pavón Campos retó a la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres a demostrar que le faltaron al respeto, cuando “eso no es cierto”.Mientras que a Froylan Casas Cruz, secretario de Seguridad Pública le exigió que cuidara de la seguridad de Zacatecas y ya no los criticara diciendo que son un sindicato violento.Aseguró que ellos no fueron responsables de los daños causados en la casa de gestión del Gobierno Estatal.“La verdad compañeros, es que desde cuando empezó el problema del impuesto jamás se ha robado nada, nosotros no fuimos; sí, para ellos somos una clase baja, pero tenemos moral” dijo Pavón Campos. Agregar a favoritos carlos pavón campos

mineros

alejandro tello

asamblea