Mineros recibe a Celaya y busca seguir en la cima

Mineros de Zacatecas, recibe hoy, en punto de la 8 de la noche sobre el Estadio Francisco Villa, a la ofensiva más letal del certamen, Celaya, dentro de la Fecha 9 del Ascenso MX.



La oncena que comanda Ricardo Rayas perdió el invicto esta semana dentro de la fecha 4 de la Copa MX apenas por la mínima diferencia en su visita ante el Puebla por lo cual será importante mantener la racha dentro del Ascenso MX.



El equipó tuvo sesión este jueves por la tarde con trabajo físico y posteriormente se realizó el popular tenis futbol, que aparte de fortalecer el tema de coordinación causó un buen ánimo en los jugadores.



Prácticamente Mineros tiene plantilla completa para su enfrentamiento ante los Toros de Celaya a reserva de Mauro Láinez, quien no entrenó por una sobre carga muscular, y Héctor Mascorro, que está lesionado.



Mineros marcha como líder solitario del torneo con 18 unidades y aún no conoce la derrota por lo que esta noche buscará mantener el paso que lo lleve sumar 3 unidades más en la lucha por llegar a liguilla y conseguir el tan ansiado ascenso.



Enfrente tendrá a la mejor ofensiva del campeonato, sin embargo, los del bajío carecen de consistencia pues ocupan el octavo peldaño de la tabla general con 13 unidades producto de 4 victorias, un empate y tres descalabros.



