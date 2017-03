​A domar Leones, Mineros recibe a la U. de G. Yair Villalpando

Los zacatecanos llegan como terceros de la general al sumar 19 unidades, sin embargo su rival en turno, los melenudos universitarios, se ubican en el peldaño 11 pero a tan solo 2 puntos y entre Mineros y Leones Negros existen 7 equipos (Atlante, Potros, Alebrijes, Cimarrones, Lobos, Coras y FC Juárez) en una lucha encarnizada por acceder a la liguilla.



Por tal motivo los dirigidos por Ricardo Rayas tienen que salir con todo sobre el terreno de juego desde el primer instante en busca de la victoria, un triunfo que puede dar tranquilidad de cara a los próximos cotejos en un cierre que se prevé frenético en la que equipo que deje puntos en alguna jornada podría quedarse fuera de la fiesta grande.



Mineros ha tenido una semana ajetreada debido a sus compromisos de Copa MX y Ascenso, no obstante Ricardo Rayas dividió la plantilla para que el cansancio no hiciera merma en alguno de los jugadores por lo que se espera que prácticamente repita el cuadro que vio la derrota por la mínima ante Tapachula la fecha pasada.



De tal forma que este jueves el equipo entrenó por la mañana y tuvo un poco de preparación recreativa con trabajo moderado y el tradicional futbol volei para despejar un poco en el ánimo a los jugadores. Por la tarde el equipo, como acostumbra, se dio cita para concentrarse como lo hace antes de cada partido y dirigirse al hotel.



