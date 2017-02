Mineros suma su primer punto, empata con Fresnillo Yair Villalpando

Zacatecas sumó su primer punto de la temporada tras empatar sin goles con el líder Fresnillo, el cotejo, perteneciente a la fecha 6 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División, se disputó en el Estadio Francisco Villa.



Aunque era importante sacar la primera victoria en casa el empate no sabe mal para los Mineros de Zacatecas debido a que durante las 5 fechas anteriores sufrió puros descalabros, por lo que la igualada 0-0 ante el líder fue positiva a fin de cuentas.



Los dirigidos por Cristian Flores Íñiguez tuvieron una dura prueba porque más allá de buscar sus primeras unidades del Clausura 2017 el duelo representa un extra debido a la rivalidad deportiva con el cuadro visitante.



Al final fueron pocas las acciones ofensivas y el invitado no llegó a la cancha del coloso de Tres Cruces por lo que el empate se decretó tras el silbatazo de Oziel Méndez, central del encuentro, y con ello el primer punto para Zacatecas pero que no ayudó para salir del fondo de la tabla.



Por su parte la escuadra de Mineros de Fresnillo continúa como líderes al llegar a 12 unidades y mantener el invicto con 3 juegos ganados y mismo número de empates. El equipo dirigido por el profesor Rubén Hernández buscará dar la campanada este año tal y como lo hizo torneos atrás cuando ascendió a esta división gracias a un gran trabajo colectivo sobre el terreno de juego.





