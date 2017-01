Mineros viaja hoy a Sonora para su duelo ante Cimarrones Angel Eduardo Herrera

Mineros de Zacatecas, iniciará esta tarde su concentración viajando a Sonora para enfrentar a Cimarrones en la segunda jornada del torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX.



Luego del mal sabor tras el empate ante Juárez el equipo entrenó sábado y domingo afinando detalles en sus líneas para acomodar y mejorar aspectos tácticos en el once inicial, Ricardo Rayas comentó que el equipo tendría rotación ya que el viernes enfrentarán a Loros en el Francisco Villa.



“El equipo va a tener una dinámica de rotación, tenemos dos partidos esta semana: frente a Cimarrones el martes y el viernes contra Loros; para la próxima semana enfrentar a Puebla en un partido de Copa, es evidente que vamos a rotar la plantilla para competir en ambos torneos”, explicó el timonel zacatecano.



Y aunque Cimarrones de Sonora vienen de caer 3-1 ante Celaya bajo la condición de visitante los jugadores dicen no confiarse ante los resultados ya que cada partido es diferente y esperan enfrentarse a un duro rival el día de mañana.



“En ningún momento nos hemos confiado, sabemos que ellos ante su gente y en su cancha buscarán estrenarse con una victoria y van a querer arrebatarnos los tres puntos a como de lugar, pero vamos tranquilos y nosotros haremos lo nuestro”, comentó Mauro Laínez.



Se espera que el equipo regrese a Zacatecas al terminar el partido contra Cimarrones para regresar a sus labores de entrenamiento el miércoles por la tarde e iniciar la preparación contra Loros en una dura jornada doble.



