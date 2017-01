​Mineros visita al Atlas y busca dar la sorpresa en la Copa MX Yair Villalpando

Mineros atraviesa buen momento al mantener el invicto en lo que va del Ascenso MX.



El buen ánimo predomina en las sesiones de entrenamiento.



Los rojinegros aún no suman en lo que va del certamen copero, por lo que se espera que los dirigidos por el profesor José Cruz salgan con todo en busca de la victoria, ya que en la primer jornada sufrieron la derrota 0-1 de visita ante Puebla.



Este cotejo, en el que León Vicente Barajas Anzures será el árbitro principal, será el tercer enfrentamiento entre ambas escuadras en la Copa MX.



En los dos anteriores encuentros, los Zorros se vieron favorecidos al ganar la anteriormente denominada llave: primero con un triunfo de Atlas 2-1 en el Estadio Francisco Villa, y en el duelo de vuelta repitieron la dosis en el Jalisco 1-0.



Por su parte, la oncena de Ricardo Rayas, tiene en frente una oportunidad inmejorable de lograr la primera victoria a favor de los zacatecanos sobre los rojinegros; en primera instancia porque en Copa los locales no han caminado de manera favorable, y segundo, debido al buen momento que Mineros atraviesa al mantener el invicto en lo que va del Ascenso MX y en el primer duelo de Copa en el que empató 1-1 ante Puebla.



Aunque no se sabe con certeza el cuadro completo que iniciará como titular, probablemente veamos una vez más a los zacatecanos Saúl Acosta y Eduardo López en el once de Rayas, además de poner en la portería a Carlos Velásquez, quien luchará por ganarse la titularidad tras su regreso a la ciudad.



Cabe destacar que este lunes, la liga de Ascenso MX dio a conocer su once ideal de la jornada 5 y José Shaggy Martínez fue incluido gracias a su desempeño ante los Correcaminos, por lo que ojalá y pueda verse un par de minutos, aunque sea de cambio, como lo hiciera en el duelo de Copa MX ante el Puebla, sin lugar a duda un jugador que ha caído muy bien en el cariño de la afición.



