Mineros y Barreteros conviven con estudiantes

Club Mineros de Zacatecas de fútbol y Barreteros de básquetbol, quienes estuvieron acompañados por el director general de Incufidez, Adolfo Márquez Vera.



La convivencia fraterna de la sociedad estudiantil con los futbolistas Jhonny Magallón, José Ramón Partida y Miguel Gerardo Velázquez, así como con los basquetbolistas Brandon Provost, Paul Marigney y Ramiro Loera, resultó ser motivacional para los pequeñines, quienes no perdieron la oportunidad de solicitar autógrafo y foto para el recuerdo.



Pablo Esparza Hernández, director del centro educativo y planta de docentes, agradecieron al titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), Adolfo Márquez Vera y a la directiva de los planteles de Mineros y Barreteros, la oportunidad de convivir con quienes son ejemplo a seguir en materia deportiva.



Conscientes de que los valores éticos, sociales y productivos se adquieren en el hogar y se consolidan en el centro educativo, los profesionales del baloncesto y balompié interactuaron con juegos deportivos y recreativos en la Plaza Cívica de la Escuela Primaria Pedro Coronel.



Actividades diversas con aros, cuerdas y balones realizaron alumnos de la institución, al lado de quienes defienden gallardamente a nuestra patria chica en la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol, así como en la Liga Nacional Profesional de Baloncesto.



Acompañaron al Director General de Incufidez Adolfo Márquez Vera, el auxiliar técnico de Barreteros, Eduardo Pérez Hernández, así como Raúl Navarro López, quien es integrante de la plantilla del representativo zacatecano de baloncesto.



Con firma de autógrafos y entrega de material deportivo por parte de Ramiro Loera, Paul Marigney, Brandon Provost, así como los futbolistas Miguel Gerardo Velázquez Olivares, José Ramón Partida Arévalo y el ex seleccionado nacional mexicano Jhonny Magallón, culminó la convivencia, que seguramente será inolvidable para todos y cada uno de los alumnos.



