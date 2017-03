Molesta en Tijuana apoyo a haitianos; alertan por actos discriminatorios Excélsior

Cabe recordar que elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil sellaron con etiquetas amarillas las casas de madera que se construyen en un terreno donado por la iglesia Embajadores de Jesús, ubicada en el Cañón del Alacrán, y que colinda con un arroyo de aguas negras que, durante la temporada de lluvias, se convierte en un cruce peligroso.



Por tal motivo, el pastor Gustavo Banda solicitó a las autoridades su apoyo para no cancelar la Pequeña Haití y así lo resume en su perfil de Facebook: “Hermanos en Cristo, les pedimos sus oraciones para que esta obra no se detenga”.



Asimismo, advirtió que ha recibido amenazas por apoyar a los extranjeros cuando en Tijuana, según argumentan inconformes, hay otras personas con mayores necesidades, tanto de refugio como de alimento.



Banda Aceves precisó que vía telefónica ha recibido mensajes racistas por apoyar a esta comunidad extranjera, la cual ha sido víctimas de ofensas constantemente.



De acuerdo con el religioso, han surgido voces que reclaman que los apoyos brindados a los extranjeros también sean otorgados a los mexicanos; sin embargo, aclaró que tanto los recursos en material como el terreno donde se busca construir la nueva comunidad haitiana han salido de su bolsillo, de su sueldo y de las donaciones que la denominación religiosa que encabeza ha efectuado.



Por su parte, el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, consideró que hay “presuntos apoyadores quienes se están aprovechando de los haitianos y dicen actuar de buena fe”.



Indicó que “lo que pasa es que la gente dice: ‘No, yo soy muy bueno y ya, les voy a ayudar’, pero ahí les van a generar un perjuicio y daño muy grave, al rato les crece la corriente, no les puedes llevar los servicios y se va a crear un problema de insalubridad, que es un problema serio”.



Y es que desde el pasado miércoles, elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil sellaron con etiquetas amarillas las casas de madera que se construyen en dicho terreno, el cual colinda con un arroyo de aguas negras, mismo que durante la temporada de lluvias se convierte en un cruce peligroso.



Por ahora buscan solución con las autoridades municipales. De hecho, ayer se canceló un recorrido que el alcalde de Tijuana realizaría en el punto donde se construyen las primeras 25 casas.



