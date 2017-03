Momento de tomar decisiones José Luis Guardado Tiscareño

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Sin embargo, a pesar de las implicaciones, buenas o malas, que implican la toma de decisiones, es indispensable, por parte del gobierno en turno siempre mantener vigente esta práctica, lo ideal sería que fuera una práctica responsable, consciente y respaldada por algo más que la ocurrencia, el instinto o las buenas voluntades.

Pues se supone que las decisiones gubernamentales, sobre todo aquellas surgidas de las políticas públicas, no deberían caracterizarse por la improvisación o la reacción coyuntural, sino deberían ser pensadas en torno a las implicaciones que puedan llegar a tener en el mediano y largo plazo para el bien de la sociedad en general; aun así hasta las decisiones más pensadas o estudiadas pueden resultar erróneas o negativas, lo importante reside en que sean asumidas con responsabilidad y sobretodo con oportunidad, por ello la importancia de tomar decisiones a tiempo, que permitan, de ser necesario, rectificarse y corregirse para evitar consecuencias más lamentables.

Desafortunadamente el actual Gobierno Federal ha dado muestras, no solo de tomar decisiones erróneas y contraproducentes, sino que también lo ha hecho de manera tardía, improvisada y contestataria; la presentación del Nuevo Modelo Educativo, es muestra de ello, pues llega desfasado, como acción secundaria a otra mala decisión de querer encontrar en los maestros el problema de nuestro sistema educativo.

Este tipo de decisiones tardías, vuelven más cuestionable el actuar gubernamental y sobretodo resta más legitimidad, a la ya cuestionada reforma educativa, pues las decisiones en torno a ella se han tomado de manera equivocada, irresponsable y sobre todo a destiempo, lo que implica que no será el actual gobierno el responsable de asumir los resultados, negativos o positivos, que impliquen sus decisiones actuales

Las decisiones que se toman desde el gobierno de manera tardía, tienden a repercutir en los gobiernos siguientes, pero el costo siempre tendrá que ser asumido por la sociedad, que ante la necesidad de un urgente cambio, eso simplemente nos lleva a perder tiempo muy valioso para transformar nuestra realidad.

Hoy el Gobierno del Estado se encuentra en el momento propicio para consolidar y ampliar las decisiones tomadas, en pro de la sociedad zacatecana.

En este contexto, aunque en otro sentido, no quiero dejar pasar la ocasión para sumarme a la celebración de los primeros 20 años del periódico Imagen, pues a lo largo de este tiempo, Imagen ha logrado convertirse en el diario de mayor circulación y lectura en nuestro estado, lo que sin duda se debe, a las buenas y oportunas decisiones que han tomado sus directivos, en particular su director general, Luis Enrique Mercado, así que felicidades a él y al gran equipo que lo conforma; asimismo quiero aprovechar para agradecer por este espacio de libertad, de expresión y de inclusión, en el cual me siento orgulloso de participar.



joshguardado@gmail.com En el ejercicio del poder gubernamental se está susceptible al escrutinio, a la crítica y al juicio social, y aunque la gran responsabilidad y obligación de cumplir por parte de los gobiernos, supondría un quehacer impecable, lo cierto es que también se comenten errores, a veces por intención, por omisión o por las decisiones tomadas a lo largo de las gestiones gubernamentales.Sin embargo, a pesar de las implicaciones, buenas o malas, que implican la toma de decisiones, es indispensable, por parte del gobierno en turno siempre mantener vigente esta práctica, lo ideal sería que fuera una práctica responsable, consciente y respaldada por algo más que la ocurrencia, el instinto o las buenas voluntades.Pues se supone que las decisiones gubernamentales, sobre todo aquellas surgidas de las políticas públicas, no deberían caracterizarse por la improvisación o la reacción coyuntural, sino deberían ser pensadas en torno a las implicaciones que puedan llegar a tener en el mediano y largo plazo para el bien de la sociedad en general; aun así hasta las decisiones más pensadas o estudiadas pueden resultar erróneas o negativas, lo importante reside en que sean asumidas con responsabilidad y sobretodo con oportunidad, por ello la importancia de tomar decisiones a tiempo, que permitan, de ser necesario, rectificarse y corregirse para evitar consecuencias más lamentables.Desafortunadamente el actual Gobierno Federal ha dado muestras, no solo de tomar decisiones erróneas y contraproducentes, sino que también lo ha hecho de manera tardía, improvisada y contestataria; la presentación del Nuevo Modelo Educativo, es muestra de ello, pues llega desfasado, como acción secundaria a otra mala decisión de querer encontrar en los maestros el problema de nuestro sistema educativo.Este tipo de decisiones tardías, vuelven más cuestionable el actuar gubernamental y sobretodo resta más legitimidad, a la ya cuestionada reforma educativa, pues las decisiones en torno a ella se han tomado de manera equivocada, irresponsable y sobre todo a destiempo, lo que implica que no será el actual gobierno el responsable de asumir los resultados, negativos o positivos, que impliquen sus decisiones actualesLas decisiones que se toman desde el gobierno de manera tardía, tienden a repercutir en los gobiernos siguientes, pero el costo siempre tendrá que ser asumido por la sociedad, que ante la necesidad de un urgente cambio, eso simplemente nos lleva a perder tiempo muy valioso para transformar nuestra realidad.Hoy el Gobierno del Estado se encuentra en el momento propicio para consolidar y ampliar las decisiones tomadas, en pro de la sociedad zacatecana.En este contexto, aunque en otro sentido, no quiero dejar pasar la ocasión para sumarme a la celebración de los primeros 20 años del periódico Imagen, pues a lo largo de este tiempo, Imagen ha logrado convertirse en el diario de mayor circulación y lectura en nuestro estado, lo que sin duda se debe, a las buenas y oportunas decisiones que han tomado sus directivos, en particular su director general, Luis Enrique Mercado, así que felicidades a él y al gran equipo que lo conforma; asimismo quiero aprovechar para agradecer por este espacio de libertad, de expresión y de inclusión, en el cual me siento orgulloso de participar. Agregar a favoritos toma de decisiones

juicio social

políticas públicas

reacción coyuntural

improvisación

nuevo modelo educativo