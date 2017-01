Mónika Sánchez, a la conquista de EU Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Aunque reconoce que será más complicado para los latinos abrirse camino en la Unión Americana, la actriz mexicana enfrentará los retos que se le pongan

Creo que no es comen­zar de cero porque el merca­do latino es muy amplio. De hecho me reconocen mucho en la calle, eso abre las puer­tas porque todo lo que es lo­cal aquí tiene que ver con los latinos y ellos me ubican per­fectamente, conocen mi tra­yectoria. Además, aquí hay un personaje y todos audicionan por él y no importa si eres co­nocido o no, lo que importa es que saques el rol”, comentó a Excélsior vía telefónica des­de Chicago donde ya radica después de culminar su parti­cipación en la telenovela Tres veces Ana.



Está padre porque es au­dicionar para proyectos in­ternacionales o de la liga americana, estamos hablando de cosas grandes y qué bueno poder tener acceso a ellas y quedarte, estoy muy entusias­mada. Es un reto muy intere­sante”, ahondó.

Favorita en los melodra­mas por sus villanías, Sánchez aceptó que el género atraviesa por una fuerte crisis.



“Todo tiene su ciclo y han sido más de 50 años desde que las telenovelas comenza­ron en blanco y negro y el pú­blico no es que se canse, pero sí me queda claro que el grosor tiene otras opciones.



Las nuevas pla­taformas hacen que esto suceda, el in­ternet, los formatos diferentes, el ritmo, las propias series, entonces las tele­novelas comienzan a quedar­se en una configuración que ya no es tan llamativa para las nuevas generaciones. Aunque siempre tendrán su público cautivo”, dijo.



Sin embargo, sí abogó por un cambio antes de que el fin sea inminente. Creo que se tiene que adecuar un poco a los tiempos de ahora y a las nuevas com­petencias. No es la euforia de antes. También es cierto que antes no había más que la telenovela y el Canal 2, ésa es la realidad y eso le daba otra postura, ahorita hay dema­siada competencia en todos los medios y es luchar para sacarla adelante”, expresó.

Comentó que no es la mis­ma situación que se vive en Estados Unidos, puesto que la telenovela hispana vive gra­cias a la nostalgia. Pasa algo muy curioso en Estados Unidos. Aquí para los latinos el poder ver una tele­novela mexicana o de habla hispana es reconfortante, es una forma de no perder sus raíces y se comportan más eufóricos al verla y al identifi­carte en las calles”, platicó.

Dijo que con las nuevas políticas migratorias que se adoptarán en el país del nor­te, trabajar en aquellas tie­rras será complicado, pero que el latino tiene mucho que aportar. Efectivamente se ha dicho que todo será más complica­do, pero mientras uno haga las cosas correctamente no habrá problema. Que sí, los latinos la tendremos más dura, pero nunca nos avergonzaremos de nuestras raíces”, concluyó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Mónika Sánchez, co­nocida en México por su tra­bajo en telenovelas, se fue a buscar fortuna a Estados Uni­dos con la idea de entrar a las grandes producciones de aquel país.Favorita en los melodra­mas por sus villanías, Sánchez aceptó que el género atraviesa por una fuerte crisis.“Todo tiene su ciclo y han sido más de 50 años desde que las telenovelas comenza­ron en blanco y negro y el pú­blico no es que se canse, pero sí me queda claro que el grosor tiene otras opciones.Las nuevas pla­taformas hacen que esto suceda, el in­ternet, los formatos diferentes, el ritmo, las propias series, entonces las tele­novelas comienzan a quedar­se en una configuración que ya no es tan llamativa para las nuevas generaciones. Aunque siempre tendrán su público cautivo”, dijo.Sin embargo, sí abogó por un cambio antes de que el fin sea inminente.Comentó que no es la mis­ma situación que se vive en Estados Unidos, puesto que la telenovela hispana vive gra­cias a la nostalgia.Dijo que con las nuevas políticas migratorias que se adoptarán en el país del nor­te, trabajar en aquellas tie­rras será complicado, pero que el latino tiene mucho que aportar. Agregar a favoritos mónica sánchez

actriz

estados unidos

méxico