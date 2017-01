Monreal no renuncia a privilegios Karla Padilla

Luego de las renuncias a conceptos como mantenimiento de automóviles, vales de gasolina, telefonía celular, gastos médicos y servicios de alimentos, por parte de cinco senadores del Partido Acción Nacional, el excandidato a gobernador cuestionó la iniciativa.



“Es bueno, pero es un tema más mediático y en ocasiones hasta farsante; yo soy una ecéptico de esas cosas. Los ciudadanos no tienen elementos para saber en qué consiste el ahorro porque no se transparenta el verdadero ingreso de los representantes populares”, dijo el senador del Partido del Trabajo.



Dicha acción representa un estimado de entre 600 y 700 mil pesos anuales de ahorro por cada uno; sin embargo David Monreal Ávila argumentó que “las medidas para una verdadera austeridad republicana deben de venir de determinaciones de gobierno, como el tema de la Ley de Ingresos y Egresos”.



